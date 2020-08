Maar, nu ruim een maand later, gaat het nog steeds over de strijd tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt.

In deze Haagse Zaken bespreken we het verkiezingsproces. Je hoort wat er allemaal mis ging, wat de posities van Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt in de partij zijn en wat dat betekent voor het CDA, zeven maanden voor de Tweede Kamer verkiezingen.

U kunt de deze aflevering van Haagse Zaken in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.