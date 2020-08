Gezichten lukken nooit

Oplossing

Denk voor je begint na over de sfeer die je het portret wilt geven, een sfeer die past bij je gevoel over de geportretteerde. Kies de uitsnede, kleuren, contrasten die daarbij passen (zie aflevering 4).

Je hoeft voor een portret niets te weten van de gezichtsspieren of de bouw van de schedel. Probeer niet een oog, neus of mond te tekenen, maar concentreer je op de patronen van donker en licht (zie aflevering 3). Probeer daar net zo onbevangen naar te kijken als naar de plooien in de bloes of de schaduw op de muur. Oftewel, in de woorden van Edouard Manet: er zijn geen lijnen in de natuur, alleen tegen elkaar geplaatste kleurvlakken. De gelijkenis komt dan vanzelf.

O ja, voor handen geldt precies hetzelfde.