Frankrijk verbiedt omstreden vangst van vogels met lijm rest van het jaar

President Emmanuel Macron heeft donderdag een traditionele manier om vogels te vangen, middels een stok met lijm, voor de rest van het jaar verboden, zo melden Franse media. Frankrijk is het laatste land in de Europese Unie waar de jachtmethode nog wordt toegestaan, ondanks Europese wetgeving uit 1979 die de aanpak verbiedt.

Bij de aanpak, in Frankrijk bekend als la chasse à la glu, hangen jagers met lijm ingesmeerde stokken bovenaan lange palen of aan bomen. Zo vangen ze zangvogels, zoals lijsters en merels, die erop landen en vastgelijmd raken. Hun zangkoren dienen vervolgens als lokaas voor andere vogels. Een definitief verbod op de jachtmethode, die nu nog wordt gehanteerd in vijf regio’s rond Marseille en Nice, komt er nog niet. Daarvoor wil het Élysée eerst een uitspraak van het Europese Hof van Justitie afwachten, in een zaak aangespannen door de Franse vogelbescherming.

Franse wetgeving uit 1989 staat de lijmvangst toe, zolang deze „selectief, beheerst en in beperkte hoeveelheid” voorkomt, aldus persbureau Reuters. De Franse vogelbescherming bestrijdt de aanpak echter al jaren en noemt deze „wreed en niet-selectief”. In de bijvangst zouden ook veel andere vogelsoorten voorkomen, waaronder beschermde soorten. De vogelbescherming hoopt dat de maatregel, momenteel tot 1 januari volgend jaar in werking, permanent zal worden.