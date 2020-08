Eastenders zet echte stellen in voor intieme scènes

Hoe laat je acteurs intieme scènes spelen als er een gevaarlijk virus rondwaart? De makers van de populaire Britse soapserie EastEnders hebben een oplossing gevonden om de veiligheidsvoorschriften van de overheid te handhaven. De echte partners van acteurs zijn opgeroepen als zogenoemde body double in kus-scènes. Dat meldt de BBC op zijn website.

Het gebruik van stand-ins is slechts een van vele maatregelen van de publieke omroep om de veiligheid op de set te garanderen. In maart werden de opnames van soaps gestaakt om de risico’s van besmetting op de set te voorkomen.

EastEnders is een soap over het wel en wee van de bewoners van de fictieve wijk Walford in het Londense East End. De serie, waarvan sinds 2001 wekelijks vier afleveringen worden uitgezonden, loopt al sinds 1985. De afgelopen drie maanden kregen de Britten herhalingen te zien. Vanaf 7 september zullen weer nieuwe afleveringen worden uitgezonden.

Slaapkamer- en straatscènes

In juni zijn de opnames hervat. Rekening houden met de coronavoorschriften kost veel tijd, legt uitvoerend producent Jon Sen op de BBC-site uit. Niet alleen bij slaapkamerscènes zijn body doubles gebruikt, ook bij straatscènes. „Met mensen uit hetzelfde huishouden kunnen we een echtpaar dat door Bridge Street loopt dichter bij elkaar laten komen dan twee meter. Dat draagt echt bij aan het gevoel van een normale wereld.”

Bij interieurscènes worden voor de camera onzichtbare perspex schermen gebruikt om acteurs toch op een natuurlijk lijkende afstand met elkaar te laten praten. Ook gebruiken de makers digitale techniek om de afstand tussen acteurs te verkleinen. Rond de studio’s is eenrichtingsverkeer ingevoerd en de cast en het personeel achter de schermen moeten dagelijks een gezondheidscheck ondergaan.

Nieuwe afleveringen worden hervat op 7 september, na een pauze van drie maanden.