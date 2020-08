Duits ziekenhuis: toestand Navalny is verbeterd

De toestand van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die eerder deze maand waarschijnlijk vergiftigd werd, is verbeterd. Navalny wordt nog steeds kunstmatig in coma gehouden, maar verkeert niet in levensgevaar. Dat zegt een woordvoerder van het ziekenhuis in Berlijn waar hij wordt behandeld.

„Hij is er slecht aan toe, maar verkeert niet direct in levensgevaar”, aldus de woordvoerder volgens persbureau AP. De effecten op lange termijn zijn volgens het ziekenhuis moeilijk te voorspellen, omdat Navalny volgens het ziekenhuis „ernstig is vergiftigd”.

Lees ook: Het heftige zenuwgif dat Alexej Navalny trof

De 44-jarige Navalny werd afgelopen woensdag onder druk van de internationale gemeenschap naar Duitsland overgebracht voor behandeling, nadat hij tijdens een vlucht naar Moskou in elkaar was gezakt. Hij is momenteel opgenomen in Berlijn. De Rus geldt als een van de belangrijkste critici van president Vladimir Poetin. Volgens Navalny’s aanhangers zit het Kremlin achter de vergiftiging, een beschuldiging die Moskou tot dusver heeft ontkend.

In Navalny’s lichaam werd door Duitse artsen acetylcholinesteraseremmer gevonden, een zenuwgif. Het gaat om stoffen die voorkomen in bestrijdingsmiddelen, maar ook sommige chemische wapens bevatten deze stoffen, waaronder het zenuwgas novitsjok. Welke stof Navalny precies toegediend heeft gekregen, is nog onduidelijk. De EU heeft Moskou om opheldering gevraagd.

De Russische dubbelspion Sergej Skripal werd in 2018 met novitsjok vergiftigd in de Britse stad Salisbury en overleefde dit. De Britten hielden Moskou destijds verantwoordelijk voor de aanval: onder meer Duitsland en Frankrijk steunden die beschuldiging.