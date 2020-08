Vorige week werd de Champions League voor mannen in Portugal afgerond. Wat deden de vrouwen? Gewoon voetbal kijken. Nou ja, ‘gewoon’. Tijdens Atalanta-PSG tweette Merel van Dongen: „Ik vind het verdomd interessant hoe Atalanta overal op het veld doordekt en 1v1 speelt en een ploeg met spelers als Neymar zoveel moeite heeft daar doorheen te voetballen.” Ze schrijft dat dat tegen de hedendaagse zoneverdediging ingaat maar dat het werkt. „In de 1e helft dan, want Mbappé valt zo in”.

Deze week wordt de Champions League voor vrouwen in Spanje afgerond. Wat deden de mannen? Overal enorme scènes schoppen zodat alle voetbalaandacht alsnog naar hen ging. Koeman had het uitgemaakt met Oranje en tekende bij Barça, waar hij Luis Suárez de deur wees. Daarop maakte Messi het met Barça uit.

Over de manier waarop zeggen ze in Argentinië dat hij „het kantoor in brand heeft gestoken”. De precieze reden voor zijn besluit is onbekend op het moment dat ik dit schrijf, maar elke Uruguayaan gelooft heilig dat hij het deed omdat Suárez op de schopstoel is gezet. Uruguayanen staan tot Argentijnen als Nederlanders tot Duitsers. Thuis kotst het kleine land het grote uit, maar overzees zijn ze als mest en kevers. Het is zoals dat gaat in families: thuis sla je elkaar de hersens in, buiten mag niemand aan je broeder komen, maar wat je ook doet, je doet het niet tijdens de Champions League voor vrouwen.

Begrijp me niet verkeerd, ik vind Messi een gave voetballer, wie aan Suárez komt, komt aan mij en Koeman is puur jeugdsentiment, maar hadden ze niet een weekje kunnen wachten met die klucht? Nee. Er moest ook nog gefaxt worden en die fax moest gelekt en toen probeerden de fans Camp Nou te bezetten.

De aandachtsverschuiving was zo groot dat, nadat Barça eruit lag en de Champions League zonder Lieke Martens verder ging, mijn bloedeigen moeder, feminist in hart en nieren, vanuit Uruguay een WhatsApp-gesprek begon met: „Wordt Suárez ontslagen?” In Nederland deed Daley Blind er een schepje bovenop door op het veld neer te zijgen. Het is waarschijnlijk te vroeg om daar luchtig over te doen, maar ook hij had best een weekje kunnen wachten.

Ik zocht op de sociale media van mannelijke voetballers. Misschien dat zij, als broeders in het spel, de aandacht terugbogen naar de Champions League voor vrouwen, maar Mbappé deed dat niet, Suárez ook niet, Neymar niet, Frenkie niet en vele anderen evenmin. Antoine Griezmann wel. Die retweette een wedstrijdaankondiging.

Na de halve finale Lyon-PSG, waarin Shanice drie minuten mocht invallen, besteedde het NOS Journaal 4.36 minuten aan mannenvoetbal, verdeeld over AZ, Blind en Messi. De vrouwen kregen voor de apotheose van hun Champions 1.29 minuut toegeschoven. Zondag spelen ze de finale, waarschijnlijk weer zonder VAR en zeker zonder televisie-uitzending. Op de site van UEFA valt de wedstrijd, na het opgeven van je e-mailadres, te zien. Lyon tegen Wolfsburg betekent Shanice tegenover Dominique. Joost weet wat de mannen gaan doen om de aandacht op zich te vestigen. Mogelijk zichzelf in brand steken.

Carolina Trujillo is schrijfster.