Het plaatsje Kenosha in Wisconsin is sinds begin deze week het toneel van rellen en protesten nadat de politie een zwarte man, Jacob Blake, in de rug schoot. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld. Toen Blake naar een auto liep waarin zijn drie kinderen zaten, schoot de politie de man in de rug. Volgens de politie zou Blake, die ernstig gewond raakte en mogelijk is verlamd, een mes vast hebben gehouden.

Foto David Goldman /AP