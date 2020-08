Boekenrecensent wil weer aan de slag bij de Volkskrant

Arjan Peters wil terugkeren als recensent en redacteur bij de Volkskrant. Dat zegt zijn advocaat Marcus Draaisma. De gezaghebbend literair criticus staat sinds mei op non-actief. Volgens de krant heeft hij zijn positie misbruikt om contact te zoeken met vrouwelijke auteurs voorafgaand aan de publicatie van een recensie van hun werk. Omdat een recensie in onafhankelijkheid tot stand moet komen, is contact zoeken wat betreft de Volkskrant „onacceptabel”.

De Volkskrant heeft op 20 augustus in een zitting de Amsterdamse kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met Peters te ontbinden. Peters schrijft sinds 1992 voor de krant en is er sinds 2004 in vaste dienst. Hij recenseert, maakt interviews en schrijft rubrieken en columns. Op de zitting heeft zijn advocaat aangevoerd dat in zijn taakomschrijving staat dat hij „contacten onderhoudt met sleutelfiguren of informanten”.

Peters heeft kritiek op de handelwijze van de krant. De Volkskrant heeft eerst zelf onderzoek gedaan en daarna Hoffmann Bedrijfsrecherche gevraagd verklaringen van vrouwelijke auteurs op te nemen. Peters wil een derde onderzoek waarin hij door onafhankelijke onderzoekers wordt gehoord. Hij stelt dat hem aanvankelijk niet duidelijk is gemaakt waartegen hij zich moest verweren.

Drie auteurs hebben op verzoek van de Volkskrant hun verklaringen anoniem aan Peters overlegd. Peters bevestigt in een verweerschrift, dat is opgesteld voor de rechtszaak en in bezit is van deze krant, dat hij een schrijfster heeft gevraagd af te spreken. Bij die ontmoeting heeft hij haar de nog niet gepubliceerde recensie van haar boek overhandigd. Het spijt hem, staat in het verweerschrift, dat de schrijfster „het contact anders heeft begrepen dan bedoeld”.

In het verweerschrift staat dat Peters het in algemene zin betreurt als hij „te gemeenzaam” is geweest in contacten met auteurs. Maar het is in dit circuit volgens zijn advocaat „gangbare omgang” om elkaar aan te spreken met ‘lieve’ en berichten af te sluiten met ‘liefs’.

Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt het verweer van Peters „eenzijdig” en „op veel punten onjuist”. Peters heeft volgens de krant „ruimschoots de tijd gehad om te reageren op de vastgestelde feiten”. Verder wil Klok niet ingaan op de zaak zolang die onder de rechter is. In een e-mail die onderdeel uitmaakt van het verweerschrift schrijft Klok dat Peters het vertrouwen van de hoofdredactie heeft „beschaamd”, omdat hij bleef „volharden in onwaarheden”.

De rechter heeft de partijen gevraagd te onderzoeken of zij het zonder vonnis eens kunnen worden. Als dat niet binnen enkele weken lukt, doet de rechter uitspraak.

In mei schreef NRC dat de Volkskrant Peters op non-actief had gesteld. Schrijfsters hebben aan NRC bevestigd dat zij door Peters vooraf geïnformeerd werden over de inhoud van hun recensie of een nominatie voor een prijs waarvoor hij in de jury zat.