Banksy financiert reddingsboot voor vluchtelingen

De anonieme Britse straatkunstenaar Banksy heeft een boot gefinancierd om vluchtelingen te redden die vanuit Noord-Afrika Europa proberen te bereiken. Dat heeft de Britse krant The Guardian donderdagavond gemeld.

Het schip, dat is vernoemd naar de Franse feministische anarchist Louise Michel, vertrok op 18 augustus in het geheim vanuit Valencia, en bevindt zich nu midden op de Middellandse Zee. Donderdag pikte het 89 migranten in nood op, waaronder 14 vrouwen en vier kinderen. De bemanning zoekt nog, aldus The Guardian, naar een haven om de passagiers van boord te laten gaan, of over te brengen op een Europees kustwachtschip.

De tien bemanningsleden, Europese activisten met een lange ervaring in zoek- en reddingsoperaties, hadden eerder al meegewerkt aan twee andere reddingsoperaties waarbij in totaal 105 mensen betrokken waren. Zij zijn overgebracht op een schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch.

De Louise Michel, met een schildering van Banksy. Foto MV Louise Michel / Reuters TV

Felroze

De boeg van het door Banksy gefinancierde schip is felroze geschilderd en ook heeft de kunstenaar een schildering aangebracht van een meisje in een reddingsvest met een hartvormige veiligheidsboei. Het 31 meter lange motorjacht, dat onder Duitse vlag vaart, was voorheen eigendom van de Franse douane. Het is kleiner maar aanzienlijk sneller dan andere NGO-reddingsschepen.

Banksy zou in september 2019 een e-mail hebben gestuurd aan Pia Klemp, de voormalige kapitein van verschillende NGO-boten die de afgelopen jaren duizenden mensen hebben gered. „Ik heb je verhaal in de krant gelezen. Je klinkt als een bikkel”, schreef de kunstenaar volgens de krant. „Ik ben een kunstenaar uit het Verenigd Koninkrijk en ik heb wat werk gemaakt over de migrantencrisis. Ik kan het geld natuurlijk niet houden. Zou je het kunnen gebruiken om een nieuwe boot te kopen of zoiets? Laat het me weten.”

Klemp bevestigde het verhaal aan The Guardian. Zij liet ook weten dat de taken duidelijk zijn verdeeld. „Banksy zal niet doen alsof hij beter dan wij weet hoe hij een schip moet besturen, en we zullen niet doen alsof we kunstenaars zijn.”