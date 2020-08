Ben Looren de Jong (66) is geboren in Noordwijk. Hij is er nooit meer weggegaan. „Op het strand ben ik groot geworden. Dit hiero is mijn stek.” Op ditzelfde stukje strand komt hij al veertig jaar. En precies deze twee bedjes plus het scherm huurt hij al jaren. Van april tot september komt hij dagelijks, in de winter drie keer per week. „Ik ga altijd even kijken.”

Foto Merlin Daleman