Wielrenster Van Vleuten grijpt ook Europese titel

Annemiek van Vleuten op archiefbeeld. Foto Jerry Lampen/ANP

Wielrenster Annemiek van Vleuten heeft naast de trui van de wereldkampioene nu ook de trui van de Europees kampioene in bezit. De 37-jarige Nederlandse was donderdag na een spannende wedstrijd op een lastig parcours in het Franse Plouay de sterkste.

Van Vleuten versloeg in de eindsprint haar laatste medevluchter Elisa Longo-Borghini uit Italië. Het brons ging naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma. De vierde plaats was voor Chantal van den Broek-Blaak. Van Vleuten is de opvolger van Amy Pieters, die zich vorig jaar in Alkmaar tot Europees kampioene kroonde.

De Nederlandse ploeg controleerde de wedstrijd bijna van start tot finish, ook al regende het hard. Chantal Blaak en Demi Vollering waren mee in een grote vluchtgroep die tot een kleine vijftig kilometer voor de finish vooraan bleef. Na een samensmelting vond Van Vleuten het tijd om het tempo aan te trekken. Ze reed het peloton aan stukken en kreeg alleen Longo en de Niewiadoma mee.

Het trio nam afstand van de geloste rensters, maar toch slaagde Blaak erin het gat naar de drie vooraan dicht te rijden. Op achttien kilometer van de finish voegde de oud-wereldkampioene zich bij de drie leidsters. Blaak had toch te veel van haar krachten gevergd, want met ingaan van de laatste ronde haakte ze weer af in een klim.

Demarrage

Daarop demarreerde Van Vleuten. Die zag de Poolse lossen, maar de Italiaanse aanhaken. Vervolgens stokte het tempo wat en konden Niewiadoma en Blaak weer aansluiten. De sterke Longo-Borghini, winnares van olympisch brons in Rio 2016, sprong echter weg op het laatste klimmetje en die versnelling was Blaak en de Poolse te machtig. Van Vleuten kroop in het wiel van de Italiaanse en de laatste honderden meters perste ze alle uit haar lijf voor een eindsprint. Longo-Borghini moest toen definitief capituleren.

Voor de start van de wedstrijd maakte Van Vleuten bekend dat ze nog minstens twee jaar op het hoogste niveau blijft wielrennen. „Ik heb er nog zo veel plezier in. Mijn contract loopt wel af, maar ik ga nog wel ergens tekenen voor minimaal twee jaar”, zei de 37-jarige renster tegen de NOS. Ze wilde niet zeggen of ze bij haar huidige ploeg Mitchelton-Scott bijtekent of dat ze een nieuwe ploeg heeft gevonden. „Dat wordt officieel bekendgemaakt, heel snel.” (ANP)