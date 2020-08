Voormalig president Mali vrijgelaten na staatsgreep

Ibrahim Boubacar Keïta, de verdreven president van Mali, is donderdag vrijgelaten. Dat hebben de militaire machthebbers bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. De voormalige machthebber zou in goede gezondheid verkeren en thuis zijn. Een familielid van Keïta bevestigt aan AFP dat hij vrij is.

Keïta werd samen met enkele andere hoogwaardigheidsbekleders op 18 augustus opgepakt tijdens een militaire staatsgreep. Enkele uren later maakte hij vanuit gevangenschap bekend af te treden, naar eigen zeggen om bloedvergieten te voorkomen. De politicus, in Mali vaak IBK genoemd, wordt verantwoordelijk gehouden voor de economische, politieke en veiligheidscrisis waarin het land zich al jaren bevindt.

De militaire leiders hebben ondertussen een transitieperiode van drie jaar aangekondigd waarin het leger grotendeels de macht zal hebben. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, vreest dat dit te lang is. Hij stelde donderdag tegenover radiozender RTL dat „de transitie snel volbracht moet worden zodat de macht weer bij het volk komt te liggen, er een politieke agenda vastgesteld kan worden en het land politieke stabiliteit krijgt”.

Ook zei Le Drian dat de Franse militaire operatie in Mali gewoon doorgaat. In Mali en buurlanden zijn meer dan vijfduizend Franse militairen aanwezig om te strijden tegen jihadistische groeperingen. De Franse generaal François Lecointre heeft donderdag zijn Malinese bondgenoten opgeroepen de strijd tegen de milities niet op te geven. „Dat is essentieel om alle progressie die we tot nu toe hebben geboekt te behouden”, aldus Lecointre.