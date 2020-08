Een Senegalese man wast zichzelf in de baai. Een stijgende zeespiegel kruipt langzaamaan steeds verder landinwaarts. Veel vissersgemeenschappen moeten verhuizen in Senegal. Door bouwprojecten in het hele land, ook in de buurt van Bargny en hoofdstad Dakar, erodeert de kustlijn nog verder.

Foto John Wessels / AFP