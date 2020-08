Topman TikTok vertrekt na toegenomen druk van Trump

TikTok-bestuursvoorzitter Kevin Mayer is woensdag opgestapt. Dat schrijft persbureau AP na eerdere berichtgeving van de Financial Times. Zijn vertrekt volgt op de toegenomen politieke druk van de Amerikaanse president Donald Trump om de app te willen verbieden uit angst voor Chinese spionage. Mayer schrijft in een verklaring dat „het politieke klimaat sterk is veranderd”.

President Trump maakte eerder deze maand bekend de Chinese app te willen verbieden, tenzij moederbedrijf ByteDance de Amerikaanse activiteiten afstoot en verkoopt aan een Amerikaans bedrijf. Volgens Trump vormt de app een veiligheidsrisico omdat die door China gebruikt wordt om persoonlijke informatie over Amerikanen te verzamelen.

Lees ook: TikTok, een buitenkans, met de nodige problemen

ByteDance is inmiddels in gesprek met het Amerikaanse bedrijf Microsoft over mogelijke verkoop. Mayer, die op 1 juni overkwam van Disney, schrijft te verwachten dat er „zeer binnenkort” een oplossing wordt gevonden. Daarom heeft hij „met pijn in zijn hart” besloten het bedrijf te verlaten. ByteDance kondigde een paar dagen geleden aan een presidentieel decree, dat Amerikaanse bedrijven en personen verbiedt zaken te doen met ByteDance, aan te vechten bij de rechter. Deze juridische stap zou niet van invloed zijn op de verkoop van de app.

Volgens het Witte Huis is TikTok „een gevaar voor de nationale veiligheid” omdat China via de app toegang zou krijgen tot informatie over Amerikaanse burgers. Deze data zouden gebruikt kunnen worden voor spionagedoeleinden. Amerikaanse militairen mogen daarom de app niet op hun telefoon installeren. Volgens TikTok worden alle data buiten China opgeslagen en wordt er geen informatie gedeeld met de Chinese overheid.

Lees ook: In China geloven ze dat Trump vooral jaloers is op hun apps