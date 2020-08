Thuiskok Ravioli, munster, roquefort

Het heeft me veel moeite gekost, maar uiteindelijk heb ik een paar vegetarische gerechten in het kookboek Elzas kunnen vinden. Dit is er eentje. Ze houden daar erg van vlees, vooral worst, laat ik het daarbij houden. Hier is dat opgelost door kaas uit de streek in het gerecht te verwerken. Geen lichte kost, wel erg lekker.

Kneed de bloem en beide eieren tot een glad deeg. Wikkel het in een vochtige theedoek en laat het een nacht rusten in de koelkast.

Gebruik een staafmixer om de munster smeuïg te maken. Meng de ricotta erdoor. Voeg het komijnpoeder, wat peper en eventueel wat zout toe. Meng alles tot een egaal mengsel. Rol het raviolideeg heel dun uit. Bestrijk het met het losgeklopte ei en schep op de helft van het deeg kleine hoopjes munstervulling; dek af met de andere helft van het deeg. Steek de ravioli met een uitsteker in de gewenste vorm uit.

Kook de ravioli in drie tot vier minuten gaar in lichtgezouten kokend water. Verwarm de slagroom, voeg de munster en roquefort toe en meng alles met de staafmixer. Schenk de saus over de ravioli.

VOOR 6-8 PERSONEN: 200 g bloem 2 eieren + 1 ei, losgeklopt 1 theel. olijfolie Voor de munstervulling: 200 g munster 100 g ricotta snuf komijnpoeder versgemalen peper zout Voor de saus: 500 ml slagroom 100 g munster 50 g roquefort Gérard Goetz Elzas Karakter 408 blz. € 35,00

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven