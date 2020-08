Sporters boycotten wedstrijden in de VS uit protest tegen racisme

Na een aantal Amerikaanse professionele sporters eerder weigert nu ook de Japanse toptennisser Naomi Osaka uit protest tegen racisme en politiegeweld een wedstrijd te spelen. Osaka zou deze donderdag in actie komen in de halve finale van de Western & Southern Open in New York. „Maar meer dan een sportvrouw ben ik een zwarte vrouw. En als zwarte vrouw vind ik dat er veel belangrijkere zaken spelen die dringender aandacht vergen in plaats van te kijken hoe ik tennis”, schreef ze op Twitter. Het tennistoernooi heeft alle wedstrijden voor donderdag opgeschort.

Osaka is de dochter van een zwarte Haïtiaanse vader en een Japanse moeder. Door niet te spelen wil ze aandacht vragen voor de „voortdurende genocide op zwarte mensen” door de politie, schreef ze in een verklaring. „Ik verwacht hiermee geen drastische veranderingen te bewerkstelligen, maar als ik een gesprek op gang kan brengen in een overwegend witte sport, zie ik dat als vooruitgang.” Ze verwijst daarbij naar Breonna Taylor, Elijah McClain en George Floyd die na politiegeweld om het leven kwamen, en Jacob Blake die deze week zwaargewond raakte door politiekogels.

De Amerikaanse tennisbond USTA en de associaties ATP en WTA hebben in een verklaring steun betuigd aan de strijd tegen racisme. „Als sport staat tennis gezamenlijk op tegen rassenongelijkheid en de sociale onrechtvaardigheid die weer eens aan het licht zijn gekomen in de Verenigde Staten.” Dat is de reden dat er donderdag in New York niet getennist zal worden. Vrijdag worden de wedstrijden weer hervat.

Boycots

De eerste grote sportboycot kwam woensdag, toen de basketballers van de Milwaukee Bucks besloten hun NBA-wedstrijd tegen Orlando Magic niet te spelen. Drie wedstrijden in de competitie werden afgeblazen. Ook in de honkbalcompetitie gingen drie wedstrijden niet door en de organiserende MLB sprak zich uit tegen racisme. De voetbalcompetitie MLS deed hetzelfde, en liet vijf wedstrijden niet doorgaan.

De wedstrijden die voor vrijdag en het weekend gepland staan in het American football gaan vooralsnog wel door. Het was op een footballveld dat Colin Kaepernick in 2016 bleef zitten voor het volkslied, en later zijn bekende knielprotest zou houden. Aanvankelijk stond de NFL dergelijke protesten niet toe, maar naar aanleiding van de recente protesten kwam de competitie daarop terug. „We hebben een fout gemaakt door niet eerder naar de NFL-spelers te luisteren en moedigen iedereen aan om zich uit te spreken en vreedzaam te protesteren”, zei topman Roger Goodell in juni. „Ik sluit me persoonlijk bij jullie protest aan en wil onderdeel zijn van de hoognodige verandering in dit land.”