Schilderij Frans Hals voor de derde keer gestolen uit museum Leerdam

Uit het museum Hofje Mevrouw van Aerden in Leerdam is in de vroege donderdagnacht een schilderij van Frans Hals gestolen. Inbrekers hebben het werk ‘Twee Lachende Jongens’ meegenomen, meldt de politie. Verder ontbrak er niets, zo werd vastgesteld na een ronde door het museum. Dit werk was al twee keer eerder gestolen.

De politie kreeg rond 03.30 uur een melding van het inbraakalarm van het museum, waar inbrekers de achterdeur geforceerd hadden. De dieven waren al ontkomen. De politie zegt onderzoek te doen met allerlei experts en deskundigen, zowel op het gebied van forensisch onderzoek als kunstroof. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.

Het schilderij komt uit de achttiende-eeuwse kunstverzameling van Pieter van Aerden, wiens weduwe de naamgever is van het museum. Dieven hebben het al twee keer eerder meegenomen, in 1988 en 2011. De laatste keer werd ook een werk van Jacob van Ruisdael meegenomen. De inbrekers werden nooit gepakt, maar wel werden drie mannen veroordeeld voor de heling van de kunstwerken. Allen waren ze ouder dan vijftig jaar.