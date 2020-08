Opnieuw geschoten in Amsterdam, woning in Zuidoost geraakt

In Amsterdam-Zuidoost is in de nacht van woensdag op donderdag een woning beschoten. Ondanks dat er meerdere keren op de woning is geschoten, zijn er geen gewonden gevallen, meldt de politie donderdag. Het is de derde keer in twee dagen tijd dat er in Amsterdam een schietincident is geweest.

Volgens Het Parool, dat zich baseert op meerdere bronnen, gaat het om de woning van de moeder van Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe. Hijzelf raakte een dag eerder zelf gewond bij een schietpartij in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Enkele uren later werd in diezelfde straat de woning van een andere rapper beschoten.

De schietpartij van woensdagnacht vond rond 03.30 uur plaats. Een buurtbewoner zegt tegen Het Parool „een salvo” gehoord te hebben. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden en zegt vanmiddag met meer informatie naar buiten te komen. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek op de plaats delict.

Ook voor de schietpartijen in Vechtstraat heeft de politie nog niemand weten aan te houden. Rapper Bigidagoe zou de rechterhand zijn van Joël H., alias Joey AK, de frontman van rapformatie Zone 6. Leden van deze rapgroep worden volgens Het Parool gelinkt aan de internationale drugshandel.