NS verwacht dat treinreis naar Berlijn in 2024 een half uur korter zal zijn

De NS verwacht dat de treinreis van Amsterdam naar Berlijn of Brussel in 2024 een half uur korter zal zijn dan nu. Op de route naar Duitsland zal de tijdswinst behaald worden door nieuw materieel en door minder stations aan te doen. De voorbereidingen van de Duitse spoorwegen daarvoor zijn in een afrondende fase, zegt NS donderdag. Om sneller naar België te reizen, wordt waarschijnlijk een nieuwe verbinding opgetuigd. Marjan Rintel, die volgende maand Roger van Boxtel opvolgt als president-directeur van NS, noemt verbeteringen noodzakelijk om de verwachte groei aan te kunnen en internationale treinreizen aantrekkelijker te maken.

Het duurt nu nog zes uur en twintig minuten om met de trein naar de hoofdstad van Duitsland te reizen en onderweg staat de trein geregeld stil. Aan de grens moet van locomotief gewisseld worden. Na Amsterdam doet de trein naar Berlin Ostbahnhof zes Nederlandse stations aan, over de grens nog eens elf. Doordat Deutsche Bahn nieuwe locomotieven aanschaft, is de wissel straks niet meer nodig. Door twee Duitse stations over te slaan, wordt extra tijd bespaard.

Praktische bezwaren

NS en DB willen de treinverbinding al langer verbeteren, maar tot nu toe was het technisch en praktisch lastig dat voor elkaar te krijgen. Ook nu zullen er nog enige aanpassingen gedaan moeten worden aan de infrastructuur, waar de politiek mee zal moeten instemmen. Toch spreekt NS nu al de verwachting uit dat het zal lukken. Het plan is om de Duitse stations Minden en Stendal in het vervolg over te slaan. Alleen de dienstregeling is nog niet helemaal rond en ook is nog niet duidelijk of een hogesnelheidslijn via Arnhem kan worden aangelegd.

Rintel, die in het verleden voor KLM werkte, zegt op de site van NS dat er al goede en snelle verbindingen bestaan richting België, Frankrijk en het VK. „In oostelijke richting is het echter geen tijd voor een stap, maar voor een sprong. Dan wordt de schone trein een echte optie voor de reis naar Berlijn.” Ook op andere bestemmingen in Europa, vooral tot zevenhonderd kilometer, wil ze de reistijd verkorten en de trein aantrekkelijker maken. Ze hoopt om die reden ook op verbetering van ticketverkoop via internet. Kaartjes moeten makkelijker en langer van tevoren geboekt kunnen worden, aldus de aanstaande topvrouw. Net zoals nu al kan met het vliegtuig.