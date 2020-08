‘Nederlandse banken vermoeden fraude bij dreigend miljoenenverlies sojabedrijf’

Onder meer vier grote Nederlandse banken dagen de failliete Argentijnse sojahandelaar Vicentin voor de rechter in New York vanwege fraude. Dat bevestigt de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO na berichtgeving in het Financieele Dagblad donderdag. Naast FMO zijn ook de Rabobank, ING en ABN Amro betrokken bij de rechtszaak, net als een groep internationale financiële instellingen. De banken dreigen door het faillissement volgens het FD samen zo’n 500 miljoen dollar (423 miljoen euro) aan verstrekte leningen te verliezen, maar vermoeden dat er sprake is van fraude. Voor de Nederlandse banken staat omgerekend bijna 140 miljoen dollar op het spel.

Het bedrijf ging in december vorig jaar onverwacht failliet en liet een schuld na van 1,3 miljard dollar. Kort daarvoor had het bedrijf nog voor 500 miljoen dollar aan leningen gekregen vanwege positieve verwachtingen. De banken vermoeden dat het bedrijf het geld heeft weggesluisd naar dochterbedrijven. Middels een civiele procedure eisen de banken inzicht in alle financiële transacties van het sojabedrijf. Vicentin ontkent de beschuldigingen.

FMO, dat voor 51 procent in handen van de Nederlandse staat is, heeft nog 45 miljoen dollar aan leningen uitstaan bij het sojabedrijf. Rabobank zou 23 miljoen dollar hebben verstrekt en ING 71,9 miljoen dollar. Behalve de Nederlandse banken verstrekten ook Japanse en Franse banken leningen en IFC, onderdeel van de Wereldbank.