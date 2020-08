Minister breidt meldpunt uit voor seksueel geweld Jehova’s

Slachtoffers van seksueel geweld moeten voortaan beter terecht kunnen bij het meldpunt Verbreek de Stilte van Slachtofferhulp Nederland. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid, CDA) heeft donderdag bekendgemaakt dat specialisten op het gebied van seksueel geweld in gesloten gemeenschappen worden toegevoegd aan het team van het meldpunt. Grapperhaus had het bestuur van de Jehova’s Getuigen gevraagd zelf met een meldpunt te komen, maar dat weigerde daar gehoor aan te geven.

Behalve voor de uitbreiding bij Verbreek de Stilte zorgt Grapperhaus ook voor financiële steun aan Reclaimed Voices, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Die stichting ontfermt zich al over slachtoffers van seksueel geweld en seksueel misbruik onder Jehova’s Getuigen. Bij Reclaimed Voices werken mensen die uit de gemeenschap van Jehova’s Getuigen zijn gestapt en in sommige gevallen ook zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld.

‘Gesloten karakter gemeenschap’

Het verzoek van Grapperhaus aan het bestuur van de Jehova’s Getuigen om zelf met een meldpunt te komen, volgde op een rapport van onderzoeksinstituut WODC. Daaruit bleek, schrijft Grapperhaus „dat er redenen zijn om aan te nemen” dat het doen van aangifte van seksueel geweld „bemoeilijkt wordt door het gesloten karakter” van de Jehova’s Getuigen. Dat de gemeenschap niet zelf met een meldpunt komt, noemt Grapperhaus „buitengewoon kwalijk”. De minister wil nu laten onderzoeken of het wettelijk mogelijk is om bestuurders te straffen als binnen hun organisatie seksueel misbruik niet gemeld wordt.

Bij Reclaimed Voices kwamen vorig jaar ruim driehonderd meldingen binnen van seksueel geweld. Voorzitter Raymond Hintjes zei in januari tegen NRC dat uit de gesprekken met melders blijkt dat slachtoffers veelal onder druk worden gezet om niet over het misbruik te praten. Als een dader berouw toont, blijft hij of zij welkom in de gemeenschap. Ook zoeken slachtoffers volgens Hintjes meestal geen professionele hulp.