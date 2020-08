Mike Pence: We kiezen of Amerika wel Amerika kan blijven

In zijn toespraak voor de Republikeinse conventie heeft vicepresident Mike Pence, in de regering-Trump verantwoordelijk voor de bestrijding van de Covid-19-epidemie, een mirakel aangekondigd. ,,Amerika is het land van wonderen”, zei Pence vanuit Baltimore. ,,We liggen op koers om een werkend vaccin te hebben voor het eind van het jaar.” Hij lichtte zijn bewering verder niet toe.

Op de derde avond van de Republikeinen accepteerde Pence zijn aanwijzing als kandidaat-vicepresident van Donald Trump. Hij prees Trump om zijn beleid, ook waar het ging om de aanpak van de Covid-19-epidemie. Hij stond lang stil bij de regering-Obama, waarin de huidige Democratische kandidaat Joe Biden vicepresident was. Volgens Pence was Biden verantwoordelijk voor het ,,langzaamste economisch herstel sinds de crisis van de jaren dertig”. In feite ging het economisch herstel na de crisis van 2001, onder de Republikein George W. Bush, langzamer.

Maar volgens Pence staat er op 3 november meer op het spel dan economie, virusbestrijding of zelfs democratie. ,,Dit is niet zozeer een keuze tussen conservatief of progressief, tussen Republikein of Democraat. Dit is een keuze over de vraag of Amerika wel Amerika kan blijven.” Volgens Pence, en zijn woorden waren een echo van vele sprekers op de Republikeinse conventie, zal Biden als president het land op het pad van socialisme en onvrijheid zetten. Hij zal de politie feitelijk afschaffen, beweerde Pence, omdat Biden meent dat die ,,impliciet bevooroordeeld” tegen zwarte Amerikanen is. ,,De harde waarheid is dat u in Bidens Amerika niet veilig zult zijn.”

Na twee conventieavonden waarin familieleden van president Trump het toneel beheersten, stond op de derde alleen schoondochter Lara Trump op het programma, in een reeks korte toespraken waarin Trump als voorvechter van vrouwenrechten werd geprezen.

Spionage

De hardste en lastigst te checken aanvallen op Biden kwamen van een voormalig regeringsfunctionaris. Richard Grenell, oud-ambassadeur voor de VS in Duitsland en slechts drie maanden hoofd van de Nationale Inlichtingendiensten, beweerde dat president Obama en Biden bevel hadden gegeven in 2016 het campagneteam van Trump te bespioneren. Tot nog toe staat alleen vast dat de FBI onderzoek heeft gedaan naar het campagneteam omdat verschillende leden contacten hadden met Russen en Russische regeringsfunctionarissen. Dat FBI-onderzoek zou uitmonden in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar pogingen van Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Mueller vond geen bewijs van samenzwering tussen de Trump-campagne en Russische regeringsfunctionarissen. Sindsdien probeert president Trump het hele onderzoek in diskrediet te brengen en Biden daarbij.

Grenell deed de stevigste poging. Hij beweerde dat Obama en Biden leden van Amerikaanse inlichtingendiensten die het onderzoek niet vonden deugen het zwijgen zouden hebben opgelegd. Grenell suggereerde dat hij als inlichtingenchef meer van de zaak weet dan het publiek. Eenvoudiger te weerspreken is Grenells uitlating dat ,,president Trump bondskanselier Merkel om zijn vinger heeft gewonden”. De verstandhouding tussen de Amerikaanse en de Duitse regeringsleider is nooit goed geweest. Merkel blokkeerde dit jaar Trumps wens om Rusland opnieuw toe te laten tot de G8. Trump kondigde eenzijdig aan een groot deel van de Amerikaanse troepen uit Duitsland terug te trekken.