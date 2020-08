Louter sterren en helden spelen in ‘Het Onmogelijke Orkest’

Heeft corona een zonzijde? De dinsdag online gekomen video van The Impossible Orchestra is er een klein maar innemend voorbeeld van. Toen dirigente/initiatiefneemster/pianiste Alondra de la Parra zag hoe de toch al benarde situatie van veel vrouwen en kinderen in haar thuisland Mexico door de pandemie nog verder verslechterde, besloot ze tot een inzameling – met de meeslepende en geliefde muziek van Arturo Márquez’ Danzón No. 2 (bekend door de orkesten van El Sistema-orkest, onder andere), als middel.

The Impossible Orchestra is, kort samengevat, het orkest uit je dromen: een online ‘collectief’ van louter sterren en helden. Wie speelt er altviool? Amihai Grosz, soloaltist van de Berliner Philharmoniker. Viool? Maxim Vengerov! Een van de grootste violisten van onze tijd die – na o.a. een lang sabbatical waarin hij zich verdiepte in de tango – de laatste tien jaar vooral dirigeert en doceert. Fluit? Natuurlijk: Emmanuel Pahud, ook van de Berliner. Zelfs de ritmestokjes worden swingend en wel bespeeld door tenor en (inmiddels ook) bestsellerauteur Rolando Villazon. Een Nederlands aandeel is er in de gedaante van Jörgen van Rijen, trombonist van het Concertgebouworkest.

Wat maakt deze Danzón zo onweerstaanbaar? De video zit technisch uitstekend in elkaar. Zowel de musici als de indrukwekkende dans van Elisa Carrillo Cabrera (in een speciaal gemaakte choreografie van Christopher Wheeldon) zetten onherroepelijk aan tot een klein kwartier meedansen op de thuiswerkplek. Wat een feest om musici van dit niveau apart en toch samen los te zien gaan. Bijdragen kan via de site.

Klassiek online The Impossible Orchestra. Met o.a. Maxim Vengerov, Rolando Villazón, Albrecht Mayer, Alisa Weilerstein, Sarah Willis. Te zien op: theimpossibleorchestra.com