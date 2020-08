Levenslang voor Nieuw-Zeelandse moskeeschutter

De 29-jarige Australiër Brenton Tarrant, die vorig jaar 51 moskeegangers doodschoot in Nieuw-Zeeland, heeft levenslang gekregen zonder kans op vervroegde vrijlating. Dat meldt persbureau Reuters op donderdag. Het is de zwaarst mogelijke straf in het land, die niet eerder aan iemand werd opgelegd.

Bij het uitspreken van het vonnis zei de Nieuw-Zeelandse rechter dat de daden zo kwaadaardig zijn dat zelfs de zwaarste straf niet genoeg is. „Voor zover ik kan vaststellen, ontbreekt het je aan ieder gevoel van empatie voor je slachtoffers.”

Bij de schietpartij op 15 maart 2019 legde Tarrant met een camera live vast hoe hij een slachtpartij aanrichtte in twee moskeeën in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch. Na eerst zijn daad te ontkennen, bekende Tarrant later schuldig te zijn aan het vermoorden van 51 mensen, poging tot moord op veertig mensen en het verrichten van een terroristische daad.

Derde moskee

Tarrant bereidde zijn aanslag jarenlang voor en wilde zo veel mogelijk slachtoffers maken. Maandag werd al uit de rechtszaak bekend dat de schutter zijn moordpartij nog bij een derde moskee had willen doorzetten. Onderweg werd hij tegengehouden en gearresteerd.

Het Nieuw-Zeelandse hof had verslaggeving vanuit de rechtszaal niet toegestaan, mede om te voorkomen dat Tarrant daarmee een podium zou krijgen.

