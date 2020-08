Kabinet trekt geld uit voor bonus zorgpersoneel en belastingverlaging

Het kabinet maakt een nog onbekend bedrag vrij om het zorgpersoneel volgend jaar een eenmalige bonus te geven. Ook wordt in de begroting ruimte gemaakt om de werkdruk voor zorgmedewerkers te verlagen. Deze besluiten worden met Prinsjesdag bekendgemaakt, zo bevestigen bronnen rond het kabinet donderdag na berichtgeving van De Telegraaf. Daarnaast worden meerdere belastingverlichtingen doorgevoerd.

De zorgmedewerkers krijgen een bonus van 500 euro netto als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Dit bedrag komt bovenop de 1.000 euro netto die zij dit jaar om dezelfde reden kregen. Volgens de huidige plannen komt er geen structurele loonsverhoging; een punt waar de oppositiepartijen op hadden ingezet. De werkdruk moet worden verlaagd door zij-instroom te bevorderen en de bureaucratie te verminderen. Hoeveel geld hiervoor wordt uitgetrokken, is onbekend.

De veelbesproken verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven wordt geschrapt. De winstbelasting voor kleine ondernemers gaat wel naar beneden (van 16,5 naar 15 procent). De groep die hiervoor in aanmerking komt is bovendien vergroot: de bovengrens van de jaarlijkse winst wordt 400.000 euro in plaats van 200.000 euro. Ook wordt de investeringsaftrek verruimd.

Verder trekt het kabinet 1 miljard euro uit om de koopkracht van burgers te verbeteren. Het tarief van de inkomstenbelasting in de eerste schijf wordt met ongeveer 1 procent verlaagd en de arbeidskorting wordt verhoogd.

Met medewerking van Philip de Witt Wijnen.