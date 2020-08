Holland Casino wil nog meer steun

Gewoonlijk brengt Holland Casino geld in het laatje voor de Nederlandse overheid. Maar sinds de corona-uitbraak kost het gokbedrijf de schatkist vooral geld. Holland Casino, een staatsdeelneming, hoorde bij de grootste ontvangers van steun tijdens de eerste ronde van de NOW-regeling, waarmee noodlijdende werkgevers een groot deel van hun loonkosten vergoed kunnen krijgen. Ook voor de tweede ronde van de NOW, waarvan de deadline maandag is, heeft het gokbedrijf een aanvraag gedaan.

Dat laatste zegt een woordvoerder van Holland Casino tegen NRC, nadat donderdag was gebleken dat de casinoketen in het eerste halfjaar een fors verlies heeft geleden. Bij de eerste NOW-ronde ontving het gokbedrijf een voorschot van bijna 32 miljoen euro. Dat volledige bedrag is nodig geweest om de salarissen van de bijna vierduizend medewerkers te blijven betalen, zegt woordvoerder David Selier.

Schatkist

Over de omvang van de tweede aanvraag kan hij niets zeggen. Sinds 1 juli zijn alle veertien vestigingen weer open, van de oudste in Zandvoort, geopend in 1976, tot de nieuwste in Groningen, een ‘premium pop-up’ casino. Vanaf 13 maart waren alle vestigingen gesloten. „We zijn blij dat we weer bezoekers kunnen ontvangen, maar wel onder heel andere omstandigheden dan gewoonlijk,” zegt Selier. „Vanwege de veiligheid is 30 procent van het gewone aantal gasten toegestaan.”

In het eerste halfjaar daalde de omzet naar 146 miljoen euro, van bijna 354 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Toen boekte Holland Casino nog 32,5 miljoen euro winst. Nu leed het een verlies van 28,3 miljoen euro. Dit is nog na verrekening van de ontvangen NOW-gelden.

Zodoende is Holland Casino, dat gewoonlijk de nettowinst afdraagt aan de overheid met uitzondering van toevoegingen aan het eigen vermogen, door corona afhankelijk geworden van de schatkist die het al sinds oprichting spekt. Het ministerie van Financiën is aandeelhouder van Holland Casino. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de regulering van kansspelen.

Bestuursvoorzitter Erwin van Lambaart van Holland Casino noemde de vooruitzichten voor de rest van dit jaar „niet bepaald rooskleurig” en die voor volgend jaar „uitermate onzeker”. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers liet hij weten dat de casinoketen, waar vóór corona jaarlijks circa 5,8 miljoen bezoekers kwamen, momenteel kijkt hoe ze „gezond en toekomstbestendig blijven in deze lastige periode”.

Ontslagen niet uitgesloten

Het bedrijf verwacht tegen december concrete mededelingen te kunnen doen. Woordvoerder Selier zegt dat ontslagen niet uitgesloten zijn, maar dat er eerst wordt gekeken hoe ze „efficiënter, beter, anders” kunnen werken. Het aanbieden van online kansspelen is geen optie, gezien het verbod daarop in Nederland. „Hopelijk komt er een wetswijziging en kan dat vanaf eind 2021. Maar daar hebben we nu nog niks aan.”