Hoezo, heeft de koning een privéleven?

Hè gelukkig. Toch nog een relletje rond het koningshuis. Youp probeert al weken in zijn zaterdagcolumn voor reuring te zorgen maar dat wil niet echt doorzetten. Aanhoudend miepen (om het op zijn Youps te zeggen) over een twee miljoen euro kostende speedboot van de koning leidt niet tot ophef. Dan had voormalig D66-leider Alexander Pechtold met zijn jaarlijkse tirade tegen de oplopende onderhoudskosten van het koninklijk jacht de Groene Draeck meer succes.

Maar goed, nu zijn er dan de koninklijke kapjes. Koning Willem-Alexander is weer eens een beetje dom geweest. En niet alleen hij, dit keer ook zijn vrouw Máxima. Samen op de foto gaan met een Griekse restauranthouder waar de anderhalve meter afstand ver te zoeken is en een mondkapje niet op, maar ergens in de hand van de koning, is in coronatijden natuurlijk vragen om moeilijkheden.

Dat beseften de koninklijke regelnegeerders ook. Al heel snel nadat de foto aan zijn tocht door het twitteruniversum was begonnen betuigden zij via hetzelfde medium spijt. „In de spontaniteit van het moment”, hadden zij niet goed opgelet schreven ze. Tja, dat horen al die handhavers ook dagelijks als zij een volgepakt terras naderen om vervolgens hun bonnenboekje te trekken. Een Ierse minister heeft soortgelijk gedrag deze week de kop gekost. Kortom, waar is de nieuwe Pechtold die premier Rutte om opheldering vraagt?

Of zou iedereen, net als de woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst, denken dat het hier „een privékwestie” betreft? Want dat was toch wel de meest potsierlijke reactie. Weten de afschermers van de RVD na de kwestie-Greet Hofmans, na de kwestie-Irene, na de kwestie-Lockheed, na de kwestie-Zorreguieta, na al die andere affaires nu nog niet dat de leden van het Koninklijk Huis geen privéleven kennen? Dat is nu juist de tragiek van hun bestaan. Het is de prijs voor hun leven dat puur door een bloedband wordt bepaald. Met daarbij de prijs voor ons staatsbestel dat de ministers verantwoordelijk zijn voor al het doen en laten van de leden van het Koninklijk Huis inclusief de kinderen.

Dat maakt kwetsbaar, stelde NRC Handelsblad- columnist J.L. Heldring begin jaren tachtig. „De vruchtbaarheid van onze prinsessen die het voortbestaan van het koningschap scheen te waarborgen, zou weleens het einde kunnen bespoedigen”, schreef Heldring die hintte op te verwachten losbandig gedrag van de opgroeiende zonen van Beatrix dat door het publiek en dus de politiek niet gepikt zou worden.

Het is niet gebeurd. Integendeel, het Koninklijk Huis staat als een huis, bleek deze week. Voor gedoe dan wel kwesties is het wachten op ontsporingen van Willem-Alexanders dochters. Ze hebben er inmiddels de leeftijd voor.

Mark Kranenburg schrijft tijdens de zomer enkele columns op deze plek.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 augustus 2020