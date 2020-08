Een docu-serie over Transavia, mede betaald door Transavia

Coronacrisis of niet, luchtvaart spreekt tot de verbeelding. Transavia biedt een kijkje achter de schermen in de zesdelige documentaireserie Bij Ons Aan Boord, die vanaf donderdagavond te zien is bij RTL 5. We maken kennis met piloot John, monteur Tommy en faunabeheerder Betty die botsingen tussen vogels en vliegtuigen probeert te voorkomen.

De tv-productie is „mede mogelijk gemaakt door Transavia”. De luchtvaartmaatschappij heeft de serie deels gefinancierd, bevestigen Transavia en RTL. Het bedrag willen beide partijen niet kwijt.

Is dat niet vreemd, bijdragen aan een tv-serie terwijl het bedrijf door de overheid overeind wordt gehouden? Transavia, een volledige dochter van KLM, ontving 24,2 miljoen euro aan loonsubsidie in de eerste NOW-ronde. Het besluit voor de serie is van voor de coronacrisis, zegt een woordvoerder van Transavia. „De kosten waren al gemaakt. De meeste opnamen zijn gemaakt in januari en februari, onder normale omstandigheden. Alleen de laatste twee delen staan in het teken van corona.”

Bij Ons Aan Boord, waarin ook Rotterdam The Hague Airport en afhandelingsbedrijf Aviapartner aan bod komen, wordt geproduceerd door No Pictures Please. Het is een vervolg op Welkom Aan Boord, eerder uitgezonden door SBS. De woordvoerder: „We vinden het belangrijk om ons werk te laten zien, zeker in deze bijzondere periode. Klanten vroegen ons: komt er een vervolg?”

Onmiddelijk geïnteresseerd

Vanaf aanstaande maandag is er ook een achtdelige documentaire serie over KLM te zien bij zusterzender RTL 4. KL2020: Terug In De Lucht wordt volledig gefinancierd door RTL, zegt Salem Samhoud van producent &samhoud. „Ik sprak KLM-topman Pieter Elbers over het bedrijf tijdens corona voor een podcast en dacht: hier zit meer in. RTL was onmiddellijk geïnteresseerd. KLM ook, maar ze zeiden meteen: we hebben geen geld.”

Behalve talkshows voor RTL Z (Mission Possible) heeft &samhoud weinig ervaring als tv-producent. Dat was voor RTL geen belemmering, zegt een woordvoerder: „Wij werken al jaren goed samen met &samhoud en hun aanpak en frisse blik gaf de doorslag.” Salem Samhoud huurde ervaren makers in. De serie is geen lange commercial voor KLM, verzekert hij. „Het is een tijdsdocument.”

De luchtvaartsector kan positieve aandacht goed gebruiken in coronatijd. Door gezondheidsrisico’s en veiligheidsmaatregelen is de animo om te vliegen afgenomen. Maatschappijen moeten het vertrouwen van reizigers zien terug te winnen.