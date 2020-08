Dodental overstromingen Afghanistan loopt op tot zeker 150

Het dodental als gevolg van ernstige overstromingen in Afghanistan is opgelopen tot zeker honderdvijftig. Dat hebben de Afghaanse autoriteiten donderdag bekendgemaakt, aldus persbureau AP. Tientallen anderen zijn gewond geraakt of worden nog gezocht onder modder en in elkaar gestorte huizen. De autoriteiten verwachten dat het aantal slachtoffers verder zal oplopen.

Sinds dinsdag wordt Afghanistan geteisterd door hevige regenval en overstromingen. Met name de noordelijke provincie Parwan is zwaar getroffen door het noodweer. Daar zijn duizenden rotsblokken losgeraakt die huizen verwoest hebben. Een ziekenhuis in de stad Charikar in de provincie werd gedeeltelijk vernield. De patiënten moesten overgebracht worden naar hoofdstad Kabul.

Die stad - zo’n vijftig kilometer ten zuiden van Charikar - is echter eveneens getroffen door het noodweer. Negentien mensen kwamen daar om. De autoriteiten hebben de politie en het leger ingezet om te zoeken naar overlevenden.

Ook in buurland Pakistan vonden overstromingen plaats door hevige regenval. Daar zijn zeker 99 mensen omgekomen. In beide landen komen vaker overstromingen voor met verregaande gevolgen, onder meer doordat de huizen kwetsbaar zijn in meer rurale gebieden.