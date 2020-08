Die ken je vast

Wij zijn op vakantie in Burgh Haamstede in Zeeland en genieten van het mooie weer. Het echtpaar waarmee we zijn komt er al jaren. Tijdens een gezamenlijke fietstocht vertellen ze dat we naar een groenteboer gaan die net als ik uit Rotterdam komt. Ik heb zo m’n bedenkingen, want Rotterdam is toch geen kleine stad. Nadat we kennis hebben gemaakt is zijn eerste vraag: kom je van Zuid of Noord? Ik antwoord dat ik op Zuid ben geboren. Waarop hij direct vraagt: „Welke straat?” Waarop ik antwoord: Zuidhoek. „Welk nummer?”, vraagt hij, en ik noem het nummer van de Zuidhoek waar ik 66 jaar geleden geboren ben.

„Nou, dan was jij mijn buurjongen.”