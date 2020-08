De series van week 35: Charmed, Lucifer en het verrijzen van de Paralympics

Charmed

Het langlopende fantasydrama (1998-2006) over heksen in San Francisco was destijds terecht een hit en vormde de springplank voor veel sterren. De reboot uit 2018 werd minder goed ontvangen.

Videoland, seizoen 1-8 vanaf 30 augustus.

Rising Phoenix

De Paralympics zijn nu een enorm spektakel maar hebben lang voor erkenning moeten vechten. Deze documentaire laat atleten en insiders aan het woord over de geschiedenis en toekomst van het sportfestijn.

Netflix, 105 minuten.

Lucifer S5

Bovennatuurlijke detectiveserie waarin de gevallen engel Lucifer uit verveling een agent helpt zaken op te lossen. De flamboyante duivel wordt met zichtbaar plezier gespeeld door Tom Ellis. Door de coronapandemie wordt dit seizoen in twee delen uitgebracht.

Netflix. Acht afleveringen nu te zien, de rest volgt later dit jaar.

The Rolling Stones: Stones in Exile

In 1972 lieten de Rolling Stones het album Exile on Main St. los op de wereld. Stones in Exlile (2010) geeft een kijkje achter bij schermen bij het totstandkomen van wat later hun beste album is genoemd.

Amazon Prime, 61 minuten.