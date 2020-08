Auto- en motorbranche maakt grootste krimp in kwart eeuw door

De omzet in de auto- en motorbranche lag in het tweede kwartaal van 2020 ruim een kwart lager dan een jaar eerder. De branche maakt daarmee de grootste krimp door in ruim 25 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De sterkste daling binnen de branche was te zien bij bedrijven die nieuwe personenauto’s importeren. Zij hebben ruim 40 procent minder omgezet dan in 2019. Als gevolg van het coronavirus was er minder vraag naar nieuwe auto’s en sloten autofabrieken in binnen- en buitenland de deuren. Dit laatste zorgde er ook voor dat de handel in auto-onderdelen een flinke tik kreeg. In deze tak daalde de omzet met 28 procent.

Veel van de verschillende takken van de auto- en motorbranche gingen al in het eerste kwartaal van dit jaar achteruit. De enige deelbranche die een omzetdaling toen nog wist te vermijden, de handel in en reparatie van personenauto’s, werd dit kwartaal ook flink geraakt. Die tak zette de afgelopen maanden ruim 21 procent minder om. De tak die de minste daling liet zien was de motorbranche. Daar nam de omzet met bijna 6 procent af.

Zestien bedrijven in de auto- en motorbranche gingen in het tweede kwartaal failliet. In de drie maanden daarvoor waren al 23 bedrijven onderuit gegaan. Het aantal vacatures in de branche lag het afgelopen kwartaal met 2.300 vacatures lager dan het de afgelopen vier jaar was geweest.

Ondanks de slechte cijfers neemt het vertrouwen onder ondernemers in de auto- en motorbranche weer iets toe. Waar het ondernemersvertrouwen gedurende het gehele tweede kwartaal met -46,9 erg laag lag, is die nu - aan het begin van het derde kwartaal - opgeklommen tot -9. Ook over de personeelssterkte zijn bedrijven nu minder somber dan aan het begin van het tweede kwartaal. Ruim 11 procent van de ondernemers denkt de komende maanden minder personeel in te zetten. Vorig kwartaal was dat nog ruim 38 procent.