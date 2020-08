Bol.com moet Lange Frans op de koffie vragen

Rapper Lange Frans heeft op Twitter een filmpje gepubliceerd waarin hij laat zien hoe Bol.com kinderboeken voor meer dan 2.000 euro verkoopt. „Rare prijzen voor een kinderboek voor vijf- en zesjarigen zonder illustraties @bol.com?!”, schrijft de ervaren complottheoreticus die inmiddels tienduizenden volgers heeft.

Deze vraag was genoeg aanleiding voor zijn vele volgelingen om de webwinkel te beschuldigen van handel in kleine kinderen. De reactie van Bol.com dat het om een set van 170 boeken gaat, mocht niet baten. Het leed was al geschied. De #beerput is open gegaan. Complottheorieën zijn in een paar seconden gemaakt, maar hoe ont-complot je jouw bedrijf als je zo onder vuur komt te liggen? Lange Frans uitnodigen voor een kop koffie en een goed gesprek lijkt de beste remedie.

Lees ook: ‘Shit, ik ben politiek activist geworden’

Veel mensen zullen complotdenkers als Lange Frans en Willem Engel van Viruswaarheid niet serieus nemen. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat een snelgroeiend aantal, veelal jonge, mensen wel vatbaar is voor wat de Amerikaanse FBI inmiddels al kwalificeert als binnenlandse terreurdreiging.

De extreem-rechtse complotdenkersgroep QAnon met miljoenen volgers begon als een randfenomeen. Inmiddels krijgt deze beweging steeds meer steun, zelfs van leden binnen de Republikeinse partij. Trump noemde QAnon-aanhanger Marjorie Taylor Greene zelfs een toekomstige ster.

Het hallucinante denkbeeld van Lange Frans is een Nederlandse variant van de samenzweringstheorieën van het Amerikaanse QAnon. Eerder dachten Lange Frans en 5G-graancirkelgeleerde Janet Ossebaard in een podcast hardop na over een moord op minister-president Mark Rutte. „Wat moeten we doen? Die man doodschieten? Ik ga het niet doen, ik wil graag mijn karma schoonhouden”, zegt Ossebaard. Waarop Lange Frans vervolgt: „Ik kan goed schieten, het is niet dat ik zou missen. Het is alleen dat mijn hoofd zegt, wacht even, ik hou van die nachtrust”.

Wat Bol.com nu overkomt, maakte de Amerikaanse webwinkel Wayfair een maand geleden ook mee. Dit Amerikaanse e-commercebedrijf in meubels en huishoudelijke artikelen verkocht volgens complotdenkersgroep QAnon te dure kasten die dezelfde namen zouden hebben als vermiste kinderen. Wayfair werd vervolgens volledig afgemaakt op sociale media.

Bol.com kan de actie van Lange Frans niet afdoen met een reactie op Twitter. Zijn invloed is te groot om dit verder te negeren. Een verhaal kan het beste ontkracht worden met een beter verhaal, onderbouwd met feiten en cijfers.

Bol.com kan Lange Frans niet verwijderen maar wel op kantoor uitnodigen. Laat hem de 170 boeken zien en desnoods allemaal mee naar huis nemen. Of organiseer voorleesavonden voor kinderen met Lange Frans.

Er is meer dialoog nodig met dergelijke complotdenkers. Zij moeten zelf een besef krijgen van hun verantwoordelijkheid. Verhalen vertellen mag, moet en kan. Het zou prettig zijn als die verhalen gebaseerd worden op feiten, historisch perspectief en wat meer realiteitszin.

Het kan geen kwaad als wetenschappers en bedrijfsbestuurders het gesprek aangaan met mensen als Lange Frans, Willem Engel of supermodel Doutzen Kroes die corona kwalificeerde als een complottheorie van media, farmaceutische industrie en grote bedrijven. Zij zijn behalve complotdenkers ook influencers met enorme aantallen volgers. Waar de invloed van traditionele autoriteiten lijkt af te nemen, neemt hun invloed toe. Beide groepen moeten serieus genomen worden en meer met elkaar in gesprek gaan.

Sander Duivestein en Menno van Doorn zijn trendanalisten vanNieuwe Technologie (VINT) van IT-dienstverlener Sogeti

NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven