Bij CDA-stemming ‘geen grove onregelmatigheden’

In het stemproces voor de lijsttrekkersverkiezing van het CDA hebben zich geen grove onregelmatigheden voorgedaan. Dat is de conclusie van ict-dienstverlener CGI, die in opdracht van het partijbestuur van het CDA onderzoek deed naar het verloop van de verkiezing. Dat betekent dat Hugo de Jonge terecht is uitgeroepen tot lijsttrekker.

Het onderzoek werd gedaan omdat het partijbestuur veel vragen kreeg nadat vorige week bleek dat zes CDA-leden na het stemmen werden bedankt voor hun stem op een andere kandidaat dan degene voor wie zij dachten te hebben gekozen. Een van hen is Ayfer Koç, fractievoorzitter van het CDA in Enschede en echtgenote van Kamerlid Pieter Omtzigt. Zij dacht op hem te hebben gestemd, maar werd bedankt voor haar stem op vicepremier en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), die de verkiezing uiteindelijk won met 258 stemmen verschil.

Uit het onderzoek blijkt dat na de verkiezingen nog eens drie leden zich meldden omdat ze in hun ogen een verkeerde stembevestiging hadden gekregen. Daarmee komt het totaal op negen. Zes daarvan zijn onderzocht en daar was volgens het rapport geen sprake van een stemverwisseling. Er is geen fout gemaakt met de registratie van de stemmen, de stem die de zes leden invoerden komt overeen met de bevestiging. Dat zou dus betekenen dat Ayfer Koç op Hugo de Jonge heeft gestemd.

Kritiek van onderzoeksbureau

Het onderzoeksbureau bekritiseert dat leden na het stemmen niet werd gevraagd hun keuze te bevestigen. Zo had een verkeerd uitgebrachte stem alsnog gecorrigeerd kunnen worden. In het rapport staat dat er „onvoldoende functiescheiding” was in het stemsysteem. Eén persoon was verantwoordelijk voor zowel het coderen, testen, onderhouden en wijzigen daarvan, en ook voor het verzamelen van de uitslag. Dat brengt volgens CGI risico’s met zich mee voor de integriteit van de data.

In een reactie op Twitter prees Omtzigt de partij voor het onderzoek. Hij schreef ook dat hij er vertrouwen in heeft dat zijn vrouw „die als een rots in de branding voor mij is” op hem heeft gestemd. „Die zes verwisselingen blijven voor mij dus het mysterie van de verkiezingen.”

Het onderzoek verandert niets aan de uitslag van de verkiezing, zo stond woensdag in de begeleidende mail die het CDA stuurde bij het rapport. Die conclusie had de partij voor het onderzoek ook al getrokken: voorzitter Rutger Ploum zei dinsdag dat de stemprocedure onderzocht zou worden, maar dat die uitslag vaststond.

Pas woensdag werd duidelijk dat CGI het onderzoek deed, een bedrijf dat volgens het lobbyregister van de Tweede Kamer vertegenwoordigd wordt door Jack de Vries. De Vries was eerder onder meer politiek adviseur van toenmalig premier Jan Peter Balkenende en staatssecretaris van Defensie. Hij is eerder dit jaar door het CDA-bestuur betrokken bij de voorbereidingen op de CDA-campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven