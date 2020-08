Apothekers: gebruik paracetamol is veilig

Paracetamol kan veilig gebruikt worden. Dat concludeert de beroepsvereniging van apothekers KNMP donderdag na eigen onderzoek van negentien merken paracetamol. Geen van de onderzochte merken bevatte de kankerverwekkende stof PCA.

De uitkomst van het onderzoek komt overeen met de resultaten van een onderzoek dat NRC en tv-programma Zembla woensdag bekendmaakte. Beide media lieten in een Belgisch laboratorium elf populaire merken paracetamol testen op PCA. Ook deze bleken niet vervuild.

Aanleiding om de paracetamolpillen te testen was de vondst door NRC en Zembla eerder dit jaar van PCA in grondstof voor paracetamol van het Chinese Anqiu Lu’an Pharmaceutical, de grootste producent van paracetamol ter wereld. Drie partijen van de grondstof bleken vervuild met 4-chlooraniline, afgekort PCA. De stof is kankerverwekkend en kan het menselijk dna aantasten.

De vervuilde grondstof was in het voorjaar van 2019 gemaakt, en goed voor zo’n 36 miljoen pillen. Waar ter wereld de partijen waren beland, was onbekend. De toezichthouders in Nederland wilden niet zeggen of de vervuilde grondstof in Nederlandse pillen verwerkt was. Bekend was wel dat de Chinese fabriek afgelopen jaren ook in Nederland geleverd heeft.

Opnieuw onderzoek

Om erachter te komen of in Nederland vervuilde paracetamol verkocht wordt, lieten NRC en Zembla opnieuw onderzoek doen. Daarbij zijn pillen van 500 milligram onderzocht op PCA. Het gaat onder meer om de huismerken van Albert Heijn, Kruidvat, Jumbo, Etos en Trekpleister. Daarnaast is ook paracetamol van Panadol, Livsane en Sanias onderzocht. In geen van de pillen zat een detecteerbare hoeveelheid PCA.

Apothekersorganisatie KNMP controleerde andere pillen dan NRC en Zembla. Deels gaat het om dezelfde merken, maar zijn andere partijen – ook wel batches of charges genoemd – onderzocht. Op basis van de uitkomsten van beide onderzoeken staat nu vast dat in dertig verschillende paracetamolpillen van 500 mg die in supermarkten, drogisten en apotheken verkocht worden de vervuilde grondstof niet is gebruikt.

De KNMP wijst er wel op dat niet gezegd kan worden dat de vervuilde grondstof niet in producten op de Nederlandse markt heeft gezeten, omdat er nog veel merken en charges zijn. Het onderzoek van KNMP betreft ,,een steekproef van 19 beschikbare paracetamol producten. In de onderzochte charges heeft de betreffende vervuilde paracetamol in ieder geval niet gezeten.”

KNMP-voorzitter Aris Prins: ,,Het onderzoek bevestigt onze eerdere uitspraken over het veilig gebruik van dit geneesmiddel. De mensen kunnen paracetamol gewoon blijven innemen.”