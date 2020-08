De gemeente Amsterdam gaat toch experimenteren met preventief fouilleren. Dat heeft burgemeester Femke Halsema donderdag bekendgemaakt tijdens een raadsvergadering, meldt stadszender AT5. Het besluit is genomen vanwege het toenemende wapengeweld in de hoofdstad de afgelopen weken. Voor de zomer werd een vergelijkbaar plan nog geschrapt vanwege een gebrek aan draagvlak in de raad.

Het gaat in eerste instantie om een proef van een maand, waarbij agenten mensen bij bepaalde ‘hotspots’ zullen controleren. Kinderen tot 12 jaar, 65-plussers en gezinnen zijn uitgesloten en er zullen onafhankelijke waarnemers meekijken om discriminatie te voorkomen. In welke gebieden de proef wordt uitgevoerd, is niet bekend.

Afgelopen mei kondigde Halsema al aan te willen experimenteren met preventief fouilleren. GroenLinks, D66, PvdA, Denk en BIJ1 spraken zich toen uit tegen het plan omdat zij vreesden dat dit etnische profileren in de hand zou werken. Halsema trok het plan vervolgens in juni in.

Het experiment is nu terug op tafel vanwege een dodelijke schietpartij bij een stadsstrand begin deze maand en een reeks schietincidenten op andere plekken in de stad de afgelopen dagen. De looptijd van de proef is een maand korter dan in het aanvankelijke plan. Ook zijn op verzoek van de PvdA de waarnemers toegevoegd.

