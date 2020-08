17-jarige is verdachte in dodelijke schietpartij Kenosha, Wisconsin

Een 17-jarige jongen wordt verdacht van het neerschieten van drie demonstranten in de nacht van dinsdag op woensdag in de stad Kenosha, in de Amerikaanse staat Wisconsin. Kyle Rittenhouse is in beschuldiging gesteld van moord met voorbedachten rade in verband met de schietpartij waarbij twee mensen omkwamen. Een derde persoon raakte zwaar gewond, maar is buiten levensgevaar. De identiteit van de slachtoffers is vooralsnog onbekend.

De verdachte werd woensdag gearresteerd in de buurstaat Illinois. Op videobeelden van de schietpartij is een jonge witte man te zien die op straat het vuur opende met een semi-automatisch geweer. Uit de sociale media-kanalen van de tiener is op te maken dat hij een groot liefhebber is van wapens en een fervent aanhanger van de politie en president Donald Trump.

Samen met een groep andere witte mannen was Rittenhouse naar Kenosha gekomen om naar eigen zeggen bedrijven te beschermen tegen de demonstranten. Hij beschouwde zichzelf als lid van een militie, zo is te zien op zijn sociale mediakanalen en op video-interviews die hij gaf voorafgaand aan de schietpartij. De rechtse Fox News-presentator Tucker Carlson verdedigde Rittenhouse woensdag, waarna hij werd beschuldigd van racisme.

Blake had mes

De demonstraties in Kenosha zijn een reactie op een incident waarbij een zwarte man, de 29-jarige Jacob Blake, in zijn rug werd geschoten door witte agenten. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De openbaar aanklager van Wisconsin zei woensdagavond (lokale tijd) dat Blake „in de buurt van een mes” was. Hij gaf daarbij niet aan of Blake een mes bij zich droeg of dat het mes in zijn auto lag, waar hij in leunde toen hij werd neergeschoten. Op de achterbank zaten zijn drie kinderen. Het ministerie van Justitie heeft een burgerrechtenonderzoek ingesteld.

De zaak zorgt sinds zondag voor massale protesten tegen politiegeweld in Kenosha, die in de nacht van dinsdag op woensdag uitliepen op rellen. Gouverneur Tony Evers van Wisconsin riep dinsdag de noodtoestand uit en sinds maandag is de nationale garde ingezet om de orde in Kenosha te handhaven. Een groep van ongeveer tweehonderd demonstranten raakte in de nacht van dinsdag op woensdag slaags met de oproerpolitie, maar ook met gewapende burgerwachten, zoals Rittenhouse.