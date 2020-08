Zeker één persoon doodgeschoten bij protesten Wisconsin

Bij de protesten tegen politiegeweld in Kenosha, in de Amerikaanse staat Wisconsin, is woensdag zeker één persoon doodgeschoten. Dat meldt The New York Times op basis van de lokale politie. Twee anderen werden neergeschoten en raakten gewond. Nog onbekend is door wie de schoten zijn gelost.

Demonstranten raakten in de nacht van dinsdag op woensdag slaags met de oproerpolitie en er werden op grote schaal vernielingen aangericht. De identiteit van de slachtoffers die woensdag zijn gevallen is vooralsnog onbekend. Ook wordt nog naar de daders gezocht. De politie onderzoekt volgens The New York Times of de schietpartij het resultaat was van een conflict tussen demonstranten en gewapende mannen die hun bedrijven probeerden te beschermen.

Dinsdag riep de gouverneur van Wisconsin de noodtoestand uit vanwege de rellen die zijn ontstaan nadat zondag een zwarte man, Jacob Blake, zeven keer in zijn rug werd geschoten door een witte agent in Kenosha. Demonstraties tegen het politiegeweld liepen vervolgens uit de hand.

