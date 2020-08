Zeker dertig doden bij overstromingen in Afghanistan

In Afghanistan zijn zeker dertig mensen in de nacht van dinsdag op woensdag omgekomen bij plotselinge overstromingen. De overstromingen werden veroorzaakt door zware regen gedurende de nacht in de stad Charikar, ten noorden van Kabul. Dat zei de Afghaanse regering woensdag, meldt persbureau AFP.

Zeker twintig mensen raakten gewond en meer dan driehonderd huizen werden verwoest door het noodweer. In een ziekenhuis in de provincie Parwan werden de levenloze lichamen van zeventien mensen binnengebracht. Onder hen zijn veel kinderen.

Overstromingen komen veel voor in Afghanistan. Vooral in arme plattelandsgebieden, waar regelmatig kwetsbare huizen instorten tijdens zware regenval, zorgen de overstromingen vaak voor veel slachtoffers. Enkele weken geleden kwamen vijftien kinderen en een vrouw om bij een plotselinge overstroming in een dorp in de oostelijke provincie Nangarhar.