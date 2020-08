Fintechbedrijf Wirecard wordt opgebroken, helft van personeel ontslagen

Het was een van de snelste promoties ooit bij een Duitse beursgenoteerde onderneming - en waarschijnlijk ook de ondankbaarste. Na slechts één dag in functie als compliance officer werd James Freis halverwege juni tot topman van het Duitse fintechbedrijf Wirecard gebombardeerd. Na het opstappen van in opspraak geraakte Markus Braun werd de eerste taak van Freis: puinruimen bij een van miljardenfraude verdachte onderneming.

Of Freis daar echt aan toegekomen is, is de vraag. Dinsdag werd hij samen met de rest van het bestuur van zijn taak ontheven. Een curator neemt de zaak over en zal het bedrijf -dat online betaaloplossingen verzorgde voor onder meer Ikea, KLM en Lidl - verder afwikkelen. Van de helft van de vijftienhonderd medewerkers in Duitsland is het contract per direct beëindigd.

Het is de volgende stap in de duizelingwekkende val die Wirecard – eens het wonderkind van de Duitse techindustrie – de laatste maanden maakte. Het bedrijf wordt inmiddels door de Duitse justitie verdacht van het verzinnen van 2 miljard euro aan omzet vanaf 2015.

Eind juni vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan. In deze situatie bevindt de onderneming zich nog steeds. Het is de bedoeling dat de curator het bedrijf de komende tijd opsplitst en losse onderdelen verkoopt om schuldeisers te betalen. Daaronder zijn Nederlandse banken ING en ABN Amro die het bedrijf - samen met een bankenconsortium - ruim 1,75 miljard euro hebben geleend. ING heeft inmiddels al afgeschreven op een deel van de lening.

De komende tijd moet blijken wat de werkelijke waarde is van de onderneming die nog niet zo heel lang geleden 24 miljard euro waard was op de beurs. Het goede nieuws voor de schuldeisers: Wirecard heeft onderdelen die op interesse kunnen rekenen. Vorige week werden de Britse activiteiten verkocht aan een start-up. Technologie, klanten en een deel van het personeel verhuizen mee. Ook voor de Amerikaanse tak van Wirecard bestaat volgens de curator belangstelling.

Overname Deutsche Bank

De laatste weken wordt steeds duidelijker hoe het er in de maanden voor het uitkomen van de fraude aan toeging bij het bedrijf uit München. Zo bleek dinsdag uit een grote reconstructie van de Financial Times dat Wirecard vorig jaar november nog een overnamebod op Deutsche Bank voorbereidde.

Samen met adviesbureau McKinsey onderzocht topman Markus Braun onder de codenaam ‘Operatie Panter’ wat een overname Wirecard zou kunnen opleveren. Conclusie: het fusiebedrijf ‘Wirebank’ zou 50 miljard euro aan marktwaarde vertegenwoordigen.

Het grootste voordeel van een dergelijke overname stond echter niet in het rapport vermeld: een mogelijkheid om ongemerkt de miljardenfraude weg te poetsen. Volgens de Britse krant hoopte Braun met het vermengen van de geldstromen van Deutsche Bank en Wirecard de fraude onzichtbaar te maken. Om uiteindelijk via afschrijvingen op onderdelen de komende jaren de balans weer in evenwicht te brengen.

Dat de fraude toch uitkwam, was mede te danken aan het werk van KPMG. De accountant startte op verzoek van de raad van commissarissen in het najaar van 2019 een onderzoek naar de geldstromen binnen Wirecard. Dat gebeurde na verhalen van de Financial Times over de Aziatische activiteiten. Die zouden op papier goed zijn voor de helft van de omzet van 2 miljard in 2018 maar bleken bij een bezoek door een journalist aan de vermeende hoofdkantoren nauwelijks body te hebben.

Bij pogingen de Aziatische omzet te verifiëren zou KPMG door Wirecard zijn tegengewerkt. Zo vroeg de accountant om originele bewijzen voor het bestaan van 1,9 miljard euro. Dat geld zou op een derdenrekening in Singapore staan.

Die bewijzen blijven uit en twee maanden later stelt Wirecard dat het geld naar twee rekeningen op de Fillipijnen is verplaatst. Een bijeenkomst met de nieuwe houder van de derdenrekening weet KPMG niet te overtuigen.

Acteurs

Het inmiddels gealarmeerde accountantsbureau EY wil vertegenwoordigers van de nieuwe bank graag zelf uithoren. Door de coronauitbraak gebeurt dat via een digitale meeting. Als de accountants de namen van de mannen aan de andere kant van het scherm googlen, blijken die nergens op internet te vinden te zijn. Op een verzoek van EY hun identiteitskaarten te tonen, zwaaien de twee voor de camera met paspoorten. Bij de accountant vermoeden ze volgens de krant nu dat ze destijds te maken hadden met acteurs.

Als KPMG in april van dit jaar met het onderzoeksrapport komt, luidt de conclusie: er is geen bewijs voor fraude, maar het bestaan van 1,9 miljard kan evenmin bewezen worden. Braun zelf verzekert aandeelhouders dan nog dat EY de jaarrekening 2019 „gewoon gaat ondertekenen”.

Onlangs bleek dat het bedrijf in die tijd in totaal een miljard euro heeft overgemaakt naar Aziatische partners, zogezegd voor „vooruitbetaalde diensten”. Waar dat geld nu is, onderzoekt de Duitse justitie.

Uiteindelijk is het EY dat in juni zelf contact opneemt met de Filippijnse banken. Dan komt de waarheid bovendrijven: Wirecard is nooit klant geweest. Twee dagen later stapt topman Braun op met de mededeling dat het geld „waarschijnlijk nooit heeft bestaan”. Hij is inmiddels gearresteerd op verdenking van boekhoudfraude. Tweede man Jan Marsalek is spoorloos verdwenen en staat op de most wanted-lijst van Interpol.