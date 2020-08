Voor geen van de buren kwam de dood van Frits als een verrassing

Er stond de laatste tijd wel vaker politie voor het huis aan de Oogststraat in Arnhem, maar drie auto’s én een busje van de technische recherche? Job van der Plas, die tegenover woont, keek uit het raam en dacht aan zijn overbuurman. Hij zal toch niet vermoord zijn?

Ton Geldens, die links van het huis woont, kwam net terug van een ommetje en vroeg een agent wat er gaande was. Uit het ontwijkende antwoord leidde hij af dat zijn buurman was overleden.

De bevestiging kreeg even later Els Lehr, de buurvrouw rechts. Een agent condoleerde haar en vertelde dat haar buurman dood was gevonden in zijn huis. Of ze misschien kon zorgen voor zijn kat?

Voor geen van de buren kwam de dood van Frits op donderdag 4 juni als een verrassing. Frits, een stevige vijftiger met blond haar, was een bekende in de Arnhemse wijk Klarendal. Al was het maar omdat hij geregeld midden in de nacht in de binnentuin stond te roepen naar zijn kat. „Kaya! Kayaaa!” Buren zagen hem dagelijks met een tas vol blikken bier schuifelen van de Coop naar huis. Job van der Plas vond hem eens liggend op straat met een opengevallen poezenmand. Kat weg, Frits in paniek. „Dat was mijn kennismaking.”

Frits was een „lieve” man, maar ook een hulpeloze. Bij kinderen was hij gewild slachtoffer van belletje trekken vanwege zijn overmatige reactie. Buren hielpen hem als hij te dronken was om het sleutelgat van zijn deur te vinden. Viel hij om, dan raapten ze ’m op. Frits was bekend bij alle wijkagenten, kreeg wekelijks twee tot drie keer bezoek van de verslaafdenzorg en was een terugkerend agendapunt op de overlegtafel van het sociaal wijkteam.

Frits was overal in het vizier, en toch ging het mis. Sinds half maart, begin coronatijd, zagen buren dagelijks tandeloze types onrustig bewegen voor zijn deur. Eén voor één werden ze naar binnen geroepen door iemand in de deuropening die niet Frits was. Die man, vermoeden ze, was een drugsdealer die met zijn vriendin was ingetrokken in zijn huis. Hij voelde zich er al zo thuis dat ze hem eens een koelkast naar binnen zagen slepen.

Verslaafden namen de woning over. En Frits? Die zat onmachtig op zijn eigen bank tussen de junks. Frits, zegt de politie, was het slachtoffer van een verschijnsel dat je in aandachtswijken als Klarendal vaker ziet: hij was de regie verloren over zijn eigen huis.

En ja, ook over zijn leven.

Hij wist ontzettend veel

„Ken je die mop van Castro en Chroesjtsjov?” Voorovergebogen rolt Ike (49) een zware shag aan de tuintafel bij Els Lehr. „Castro is op visite bij de Russische leider en vraagt: ‘Hoe kom jij aan die mooie villa?’ Zegt Chroesjtsjov: ‘Zie je die wijk daar? Van elke steen die eraan is besteed, is er één naar mijn villa gegaan’.” Ike, gestoken in een bruinleren gilet, richt zich op. „En dan komt Chroesjtsjov op visite bij Castro en zegt: ‘Die villa van jou is nog veel groter!’ Zegt Castro: ‘Zie je die wijk daar?’ Chroesjtsjov, verbaasd: ‘Welke wijk?’”

Ike pakt een aansteker en zegt: „Goeie mop toch? Maar die andere lui, die snapten ’m niet. Alleen Frits begreep ’m. Mensen dachten over hem: dat is een simpele mongool. Maar Frits wist ontzettend veel, over het communisme, de oorlog.”

Die andere lui, dat waren de mensen in het drugswereldje waar Frits en Ike ooit samen deel van uitmaakten. Ike („geen achternaam, het is een klein wereldje”) had zich er jaren geleden al van afgekeerd, maar Frits, zijn beste vriend, kwam er niet van los.

De twee leerden elkaar kennen in de jaren ’90, toen de Arnhemse scene zo’n zestig, zeventig man telde. Ike was aan de drugs geraakt na een getroebleerde jeugd. Hij keek altijd op tegen Frits. Die had in het leger gezeten. Hij was de soldaat die Ike, afgekeurd, had willen zijn. „Een knappe vent met een mooi Germaans gezicht. Gespierd. Alle meisjes liepen met hem weg.”

Maar ook Frits had zijn verdriet. Als negentienjarige was-ie op een middag in Lunteren met de brommer tegen een vrachtwagen gereden. De helft van zijn lichaam lag in puin en nadat hij zijn baan en vriendin was verloren, zocht hij troost in drank en drugs. „Ik heb pas later geweten dat hij zijn linkerarm niet kon bewegen, hij verborg zijn handicap.”

Nadat Ike in 2004 stopte met gebruiken waren de twee elkaar uit het oog verloren. Maar drie jaar terug liepen ze elkaar plots in de Klarendalse Coop weer tegen het lijf. Frits was bier halen. „Hij was hartstikke blij dat-ie me zag, en ik ook. Ik ging gelijk mee naar z’n huis.”

Een poosje, toen Frits nog niet naar de voedselbank ging, kwam Ike elke dag bij hem koken. Ze lachten samen heel wat af. Geintjes „over wijven”. Frits, geboren Amsterdammer, die graag uit volle borst zong ‘Geef mij maar...’ Frits wist niet wat ’m overkwam, zo’n goeie vriend had hij al lang niet gehad.

Drugs gebruikte Frits toen niet meer, wel drank. „Tien Hollandia, elke dag. Dat is het sterkste bier, 12,5 procent. En niemand kon ’m ervanaf helpen. Tien bier, dat zat in z’n kop.”

Slapeloze nachten

Eerlijk, de dood van Frits gaf zijn directe buren aanvankelijk een gevoel van opluchting. Voorbij was het dronken gebrul, de harde tv, de angst dat hij in laveloze toestand het gas aan zou laten staan en zijn woning zou opblazen.

Vooral Els Lehr had er al jaren slapeloze nachten van. De huizen in het straatje zijn gebouwd in 1901 en het halfsteens gemetselde muurtje dat haar woonkamer scheidt met die van Frits is amper tien centimeter dik. Ze meldde de overlast al jaren aan de wijkagenten, aan Frits’ begeleiders van Iriszorg en aan de woningbouwvereniging. Maar Frits zat er nog steeds.

Toen sinds maart zijn huis werd overlopen door junks, werd het ook de andere buren te gortig. Om de paar minuten sloegen verslaafden de voordeur grenzend aan die van Ton Geldens met harde klap dicht. Het stel dat bij Frits was ingetrokken maakte slaande ruzie, geregeld in de nacht. Auto’s en scootertjes parkeerden voor zijn deur, er werd iemand vechtend het huis uitgezet.

Frits schaamde zich voor die lui, maar hij was er ook bang van Ike (49) vriend

De politie stond soms op een dag meerdere keren op de stoep. En zeker eenmaal was dat na een telefoontje van Frits zelf. Hij trok het niet meer, begreep Ton Geldens toen-ie eens stond bij te komen voor de deur. „Hij voelde zich bedreigd, kwam niet aan zijn nachtrust toe.”

Job van der Plas zag het misgaan vanaf de overkant en sprak Frits er in het voorbijgaan eens op aan. „Ik vroeg: wat is dat, wat zich bij jou binnen afspeelt? Hij zei: ach, ik ben oud en alleen. Ik heb die lui binnengelaten uit eenzaamheid. Maar er zijn ook momenten dat ik er genoeg van heb.”

Het drugsdealende stel

„In maart hebben we zijn verjaardag gevierd, ik gaf hem een trainingsjack. Zoiets had Frits nog nooit gehad. Hij was zó blij, hij gaf me drie kussen op de wang.” Ike neemt een slok water. „Daarna ging het mis.”

Het drugsdealende stel hing eerst een paar straten verderop rond, bij Henkie thuis. Die ging eraan onderdoor, dat zag de hele buurt. Z’n mond hing steeds schever. „Iedereen uit de bajes kwam daar gebruiken.”

Na trammelant moest de groep eruit en was het zoeken naar een nieuwe spot. Frits was een makkelijk slachtoffer. Hij had niet genoeg geld voor alcohol „en omdat-ie met z’n arm niks kon, dachten ze ’m uit te buiten. Je kon ’m zo de baas zijn.”

Het stel hielp Frits zijn huis opruimen en kreeg als wederdienst een slaapplek. „Uitvreters” waren het, zegt Ike. „Ze kenden Frits amper.”

Ike trok zich terug. De drugsscene, weet hij, is een harde wereld. Vooral cokegebruikers „hebben geen hart”. Alles draait om geld. „Als je trakteert is iedereen je vriend, de dag erop wil niemand je meer kennen.” Hij zei tegen Frits: „Als het te gek wordt, bel me op. Dan ram ik het hele zooitje eruit.”

De volgende keer dat hij op bezoek kwam, schrok Ike zich wezenloos. Tien, elf man in z’n woonkamer, Frits timide op de bank naast de tv, zijn vaste plek. Frits wilde Ike een biertje geven, maar werd tegengehouden door de verslaafden. „En hij durfde er niets van te zeggen.”

Ike zag zijn vriend veranderen. Frits had coke afgezworen maar kwam er niet meer onderuit. Hij kreeg ’t van het stel zo in zijn neus gedouwd, zegt Ike. Ze hadden hem ervan afhankelijk gemaakt en hem veranderd in een verlegen, nederig persoon. „Want ja, coke kost best wat geld.”

Dat er wat „hoertjes” in zijn huis trokken vond Frits nog wel leuk, zegt Ike. „Kon-ie eindelijk weer mooie benen zien.” Maar terwijl Frits vaak al halverwege de middag knock-out beneden zat, lag die drugsdealende man van dat stel te seksen boven in zíjn bed.

Verdómme, dacht ik, had die man niet eerder geholpen kunnen worden Ton Geldens buurman

Ike bracht Frits brood, soep en margarine; het weekpakket van de voedselbank was door alle bezoek al na twee dagen op. „Frits schaamde zich voor die lui, maar hij was er ook bang van. Hij durfde niet meer naar zijn bed, hij wilde zien wat er in zijn woning gebeurde.”

Ike was erbij toen Frits eens belde met de politie en zei: neem ze alstublieft mee, ik kan ze niet meer aan. Meenemen?, hoorde hij de politie antwoorden. Hallo, ú heeft ze toegelaten.

Waarom deed niemand iets, vraagt Ike zich af. „Dat maakt me kwaad.”

Huisbezoeken gestopt

Hetzelfde gevoel bekroop buurman Ton Geldens toen hij op de dag van Frits’ overlijden terugkwam van zijn ommetje en al die instanties voor het huis zag staan. Nú wel. „Verdómme, dacht ik, had die man niet eerder geholpen kunnen worden.”

Vorig jaar al was de woningbouwvereniging een uitzettingsprocedure gestart, maar die werd vanwege corona uitgesteld. En Iriszorg, die Frits begeleidde met zijn verslaving, stopte vanwege corona in maart met huisbezoeken. De instelling stapte over op beeldbellen, maar wil „vanwege de privacy” niet verder ingaan op de zaak.

Om dezelfde reden wil ook de politie weinig kwijt. Volgens wijkagent Eric Hortensius staat „het geval Frits” niet op zichzelf. „We hebben meer van zulke bewoners in onze wijk. En we zien het vaker fout gaan. Gelukkig niet altijd met zulke ernstige gevolgen.”

Hoe Frits aan zijn einde kwam? Een misdrijf is volgens de politie uitgesloten, maar het was wel een „niet-natuurlijke dood”.

Gestikt in een stukje brood, hoorde Ike. Het brood dat híj altijd voor Frits meenam. Bruin, „al had-ie liever wit”. Was Frits bezopen, dan nam hij het brood altijd mee naar boven, voor in de ochtend. En dan spoelde hij het weg met vitaminedrank. Drie flesjes stonden steevast naast zijn bed. Maar toen Ike daags na het overlijden in de woning keek, zag hij ze niet staan. „Ik denk dat iemand ze heeft weggehaald.”