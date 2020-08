Storm veroorzaakt enkele lichte verwondingen, maar de schade valt nog mee

De storm die in de nacht van dinsdag op woensdag over het land trok, heeft op verschillende plekken schade veroorzaakt. Vrijwel overal moest de brandweer uitrukken om omgewaaide bomen of gevaarlijke takken weg te halen. Op sommige plekken waren stukken gevel losgeraakt of moesten steigers die op omvallen stonden worden vastgezet. Toch spreken de meeste veiligheidsregio’s woensdag van een relatief rustige nacht. Najaarsstormen zijn doorgaans ernstiger.

De storm, die door Britse meteorologen Francis is genoemd maar in Nederland eigenlijk niet zwaar genoeg is om een mensennaam te krijgen, was vooral een gevaar voor de kustprovincies. Het KNMI gaf daarom code geel af, die in het zuidwesten tot 14.00 uur van kracht blijft en in het noordwesten tot in de avond. De zware wind blijkt in veel plaatsen grip gekregen te hebben op de bomen, die daar extra gevoelig zijn omdat ze nog in het blad staan.

In het Twentse Ambt Delden raakte een man gewond aan zijn hoofd toen hij met de auto tegen een boom op de weg aan reed. In Den Haag kwam een vrouw onder de takken van een omvallende boom terecht. Zij raakte lichtgewond. Verder is in Leeuwarden een dakkapel naar beneden gewaaid, op de Amsterdamse grachten een auto verpletterd, moesten de KNRM en Rijkswaterstaat in de regio Zuid-Holland-Zuid in actie komen om een losgeslagen scheepje terug te brengen naar de haven en is even verderop een partytent naar de tuin van de buren gewaaid. Grote incidenten bleven uit.

Nasleep

Het openbaar vervoer ondervindt ook hinder van het weer. De hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda is vanwege de wind buiten gebruik. Op andere trajecten rijden door schade aan de bovenleiding of bomen op het spoor geen of minder treinen. De veerboot tussen de Maasvlakte en Hoek van Holland vaart vanwege het weer niet uit, en ook de Westerscheldeferry van Vlissingen naar Breskens vaart even niet. Hoewel op de weg rekening gehouden moet worden met de wind of (delen van) bomen op de weg, heeft het weer weinig invloed op de drukte gehad, meldt de ANWB.

De storm trekt vanuit het zuidwesten weg. Woensdagnacht verwacht het KNMI hier en daar nog regen, maar zal de storm zijn gaan liggen.