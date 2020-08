Stoffen uit plastic lekken naar maag van noordse stormvogel

Bij noordse stormvogels die stukjes plastic hebben opgegeten, lekken er allerlei chemicaliën uit die plastics naar de vette maagolie van de vogels. Dat hebben onderzoekers, onder andere van Wageningen University & Research (WUR), in een bijzonder experiment aangetoond. Hoe schadelijk deze lekkage is, hebben ze niet kunnen vaststellen. Onder andere omdat er weinig data zijn over de toxiciteit van de gelekte stoffen. Maar de bevindingen zijn „reden tot zorg”, schrijven ze in hun artikel, dat onlangs is gepubliceerd in Frontiers in Environmental Science.

„De tendens was dat het wel zou meevallen met die lekkage van chemicaliën”, licht bioloog Susanne Kühn toe. Ze is eerste auteur van het artikel en verbonden aan de WUR. „We laten zien dat het wel degelijk gebeurt.”

In veel zeeën wereldwijd neemt de concentratie plastics toe. De publieke zorgen over deze trend groeien navenant. Over de schadelijkheid van de verschillende soorten en maten plastics is nog veel onduidelijk. Kühn publiceerde eerder dit jaar, samen met collega Jan Andries van Franeker, een inventarisatie in Marine Pollution Bulletin. Inmiddels is van 914 soorten – vogels, zoogdieren, schildpadden, vissen, zeeslangen, ongewervelden – beschreven dat er individuen in plastic verstrikt zijn geraakt, of plastic hebben ingeslikt. Kühn en Van Franeker hebben zelf veel onderzoek gedaan aan noordse stormvogels op de Noordzee. Daar blijkt 95 procent van de onderzochte, overleden en aangespoelde, individuen gemiddeld bijna 0,3 gram aan plastic (gemiddeld 31 stukjes) te bevatten.

Olie als energiereserve

De noordse stormvogel behoort tot de orde van buissnaveligen, en die is in dit kader interessant omdat bijna alle van de ruim 140 soorten in hun voorste maag – de kliermaag – een dikke laag olie hebben. Ze halen deze olie uit hun eten en houden hem in de maag vast als energiereserve, waar ook het onderhuidse vet toe dient. „In uiterste nood spugen ze de olie deels uit, als verdedigingsmiddel, maar dan zijn ze ’m wel kwijt”, zegt Kühn.

In plastics kunnen vetoplosbare chemicaliën zijn verwerkt, zoals vlamvertragers. Toxicologen en biologen vragen zich al langer af of die stoffen uit die plastics kunnen lekken, in de maagolie oplossen, en van daaruit naar andere delen van het lichaam kunnen migreren. Voor een aantal vlamvertragers en uv-stabilisatoren (die plastic beschermen tegen aantasting door licht) is dat eerder dit jaar aangetoond door de groep van Konuke Tanaka van de Hokkaido University in Japan. Kuikens van de gestreepte pijlstormvogel, levend op een klif op het eiland Awashima, kregen bolletjes polyethyleen (een van de meest in zee aangetroffen plasticsoorten) gevoerd, waaraan een aantal chemicaliën waren toegevoegd. Deze chemicaliën werden, na dissectie van de kuikens, in verschillende mate aangetroffen in de lever en met name in onderhuids vetweefsel. Over de schadelijkheid schrijven ze niks, maar ze noemen plastic afval „een groeiende bron van vervuiling” voor zeevogels.

De magen werden speciaal apart gehouden Susanne Kühn bioloog

Het nu gepubliceerde onderzoek is iets anders van opzet. De onderzoekers gebruikten geen schone plastic polyethyleenbolletjes waaraan ze gecontroleerd chemicaliën toevoegden, maar ze gingen uit van de plasticmix die Kühn in de lente en zomer van 2016 op het strand van Texel had verzameld. Er waren zeker vijftien verschillende chemicaliën in aangetoond: naast vlamvertragers en uv-stabilisatoren ook weekmakers, anti-oxidanten en conserveermiddelen. Het plastic werd ook niet gevoerd aan kuikens, maar werd gemixt met maagolie, die Van Franeker had verkregen van bewoners van de Faeroër-eilanden, die kuikens van de noordse stormvogel vangen voor consumptie. Kühn: „De magen van de vogels werden speciaal voor het onderzoek apart gehouden.”

Maagolie van een noordse stormvogel wordt door een onderzoeker vanuit de maag in een fles getapt. Foto Susanne Kühn

Sommige chemicaliën lekten vanuit het plastic sterk naar de maagolie, andere minder, weer andere helemaal niet. Bij sommige verliep de lekkage in de eerste twee weken snel waarna het in de resterende elf weken afvlakte, bij andere was het constanter. De onderzoekers bepaalden niet de precieze gelekte concentraties van de chemicaliën. „Dat is heel duur onderzoek, zo’n 1.000 euro per meting”, zegt Kühn. Over mogelijke schadelijke gevolgen zeggen ze daarom weinig, behalve dan dat van sommige gelekte chemicaliën bekend is dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van dieren. Zoals bepaalde uv-stabilisatoren en ftalaten (weekmakers) die het hormoonsysteem verstoren en de voortplanting beïnvloeden.