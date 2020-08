Spelen met je geliefde en overleven in Night City: games in najaar 2020

Cyberpunk 2077: In de krochten van Night City





De legendarische Poolse gamestudio CD Projekt Red, bekend van de The Witcher-games, kondigde alweer acht jaar geleden zijn dystopische scifi-game Cyberpunk 2077 aan. In deze op het bordspel gebaseerde game moet je als huurling V de gevaarlijke straten van Night City zien te overleven. De ambities zijn enorm: een hoofdpersonage dat door spelers op elk niveau zelf te bepalen is, een verhaal waar ongelofelijk veel invloed op is uit te oefenen, en een prachtige Blade Runner-achtige stad vol neon, misdaad en roofkapitalisme. Al tweemaal uitgesteld, maar in November komt hij dan. Eindelijk.

Cyberpunk 2077 verschijnt 19 nov, 59,99 euro.

Star Wars: Squadrons: Ruimtegevechten als vanouds





Ooit waren ze overal, games waarin je in de cockpit van je favoriete Star Wars-ruimteschip kon kruipen. Het genre raakte de afgelopen jaren in onmin. De mogelijkheid keerde terug in Star Wars: Battlefront, maar échte ruimtejunkies moesten lang wachten. Star Wars: Squadronsbiedt het verlossende woord – in deze game klim je weer als vanouds in de cockpit van een TIE-fighter of een X-Wing. Het spel ziet er spectaculair uit, met hypergedetailleerde ruimtecockpits en prachtige omgevingen. Nog leuker: bezitters van een virtualrealitybril kunnen in de cockpit kruipen en hun grootste Star Wars-fantasieën van dichtbij meemaken.

Star Wars: Squadrons verschijnt 2 oktober, 59,99 euro.

Haven: Overleef je het samen?





Geen blockbustergame, maar een kleinere uitgave van studio The Game Bakers. Haven heeft een bijzondere insteek: je speelt een stelletje, Yu en Kay, dat probeert om een nieuw bestaan op te bouwen op een vreemde planeet. Samen moeten ze tegen het kwaad vechten, ja, maar ook een veilige plek opbouwen waar ze samen kunnen zijn – en hun relatie in stand houden onder enorme druk. Alleen spelen kan, maar interessanter wordt het als je samen met iemand van wie je houdt de controller oppakt en de wereld in trekt. Zijn jullie sterk genoeg om samen het avontuur aan te gaan?

Haven verschijnt herfst 2020.