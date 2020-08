Sommige dingen slijten net zo langzaam als een tattoo

Televisiezender SBS6 is uit zijn zomerslaap ontwaakt; John de Mol stort dezer dagen een bommentapijt van nieuwe en nieuwige programma’s over de kijker uit. Zo komt Rolf Wouters uit de hemel terug naar aarde gevallen, bespreken bekende Nederlanders hun levens terwijl ze een horde schapen in bedwang houden (een heidevariant op De gevaarlijkste wegen van de wereld), komt er iets met Gordon in een taxi (Pas op voor de schapen!), jaagt Herman den Blijker het coronaspook uit de horeca en houdt een staf van dementerenden onder leiding van Johnny de Mol Restaurant Misverstand draaiende. Gemene deler: minder glamour, meer menselijkheid.

Dinsdag was er Getekend voor het leven, een programma waarin André Hazes jr. mensen helpt die hun tattoos zat zijn. Ik zag diep-menselijke geschiedenissen voor me: zo heeft een man de naam van zijn vrouw M. op zijn arm laten zetten en laat die na zijn relatiebreuk vervangen door die van zijn nieuwe liefde B., waarna hij toch weer terugkeert bij M.

Verzameling droedels

Tattoospijt blijkt een algemeen probleem. Driekwart van de mensen wil vroeg of laat weer af van de inkt op zijn of haar huid. In Getekend voor het leven staan de schoonmaakoperaties voor het beginnen van een nieuw leven. Dat de Rotterdammer Florence daaraan toe was, kon je je levendig voorstellen. Zijn hoofd zag eruit als een verzameling droedels die een matig getalenteerde ambtenaar zou maken tijdens een zeven uur durend overleg over de maximale hoogte van de prullenbakken in een nieuwbouwwijk. We zagen namen, data, sterretjes, tranen, 010, een vogel, vlekken en een prominent ACAB (All Cops Are Bastards) op Florence’ bovenlip.

U raadt het: er zat een schat van een man onder. In zijn jeugd had hij van alles verkeerd gedaan, hij was aan de drugs en dakloos geweest, maar nu had hij Jessica en hun kindje. Als zijn gezicht schoon werd, kon hij misschien een baan krijgen. Aandoenlijk was de scène waarin Hazes aan vriendin Jessica vroeg naar het moment waarop ze die stukgetatoeëerde kop voor het eerst zag: „Ik was meteen verliefd!”

Heel handig is dat uitgerekend Hazes’ oom Andy en zijn tante Dex een kliniek bestieren die gespecialiseerd is in het weglaseren van tattoos, wat nog een hele onderneming blijkt. Florence heeft een traject van jaren voor de boeg. Een helder ‘voor’ en ‘na’ heeft Getekend voor het leven dus niet te bieden: we kregen de ‘nieuwe’ Florence alleen met behulp van make-up te zien. Misschien om dat te compenseren werd er extra drama geïnjecteerd: vrij plotseling moest Florence zijn Jessica ten huwelijk vragen. Haar antwoord („Och scheet, natuurlijk wil ik met je trouwen”) was dan wel weer de moeite waard.

Twee pistolen

De tattoospijt blijkt in Getekend voor het leven vooral te draaien om een afscheid van een rampzalige levensfase. Hazes ging ook op bezoek bij Patricia die af wilde van een reeks kleinere tattoos én van de twee reusachtige pistolen die ze op haar heupen had laten zetten. Alles moest eraf om duidelijk te maken dat ze een verleden van „drugs, prostitutie, liegen, bedriegen” achter zich had gelaten. Haar kind had ze al drie jaar niet gezien.

Dat laatste riep de Bert van Leeuwen in Hazes (26) wakker. De joviale, maar nog wat naar zijn rol zoekende presentator toog dadelijk naar de ex-schoonmoeder bij wie het kind woonde. Hij werd begroet met een blij-verrast ‘André Hazes!’, maar toen hij weer buiten stond, kwam hij niet verder dan één omineuze zin: „Dat elk verhaal twee kanten heeft, is duidelijk.” Sommige dingen slijten net zo langzaam als een tattoo.