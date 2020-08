Rijk als nooit tevoren

Sombere tijden op komst. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de economische schade in Nederland voor een deel blijvend zijn, blijkt uit hun dinsdag gepresenteerde studies. Zo verwacht het CPB op korte termijn een sterke stijging van de werkloosheid, en op lange termijn een lagere productiviteit. Afzien, dus.

Voor sommige bedrijven daarentegen lijkt de crisis al voorbij. Zo lanceerde Coca-Cola eerder deze maand zijn eerste grote reclamecampagne sinds de corona-uitbraak, met de veerkrachtige boodschap Open Like Never Before. Naast een gelikte tv-spot (vette vinkjes overigens voor diversiteit en inclusiviteit – commerciële bedrijven zijn meestal wel alert op sociale veranderingen, al is het maar om de volgende generatie consumenten aan zich te binden) kleurden veel abri’s rood met teksten als: ‘Wat als jij en ik de verandering zijn en we ervoor kiezen meer open te zijn?’ En: ‘Het gaat ons lukken. We komen de storm wel door.’

Oké Amerikaans miljardenbedrijf.

Kom op, niet zo cynisch, hoorde ik mezelf zeggen. Sommige teksten zijn toch ook gewoon sympathiek, zoals: ‘Ik zeg nooit meer: leraren hebben te veel vrij’. Al sloeg het frisdrankbedrijf de plank mis in de Amsterdamse Pijp, waar op een groot steigerdoek stond: ‘Ik zeg nooit meer: er zijn te veel toeristen in mijn stad’. De (inmiddels verwijderde) tekst schoot bij veel buurtbewoners in het verkeerde keelgat, om de voor de hand liggende redenen. Ironisch ook, want een andere slogan van de reclamecampagne luidt juist: ‘Wie zegt dat we terug moeten naar het oude normaal?’

Hmm, interessant. Aan het begin van de coronacrisis was dat een licht anarchistische boodschap, hier en daar op muren gekalkt. ‘Normaal’ was immers het probleem – de welvaart was ongelijk verdeeld, overconsumptie putte natuurlijke hulpbronnen uit, publieke voorzieningen werden in rap tempo vermarkt. Het kapitalistische systeem werd failliet verklaard, alles moest anders.

Dus als multinationals nu zeggen niet terug te verlangen naar het ‘oude normaal’, dan zal dat vast zijn omdat het ‘nieuwe’ normaal ze niet bepaald windeieren legt.

Dat geldt in ieder geval voor techbazen als Jeff Bezos, Mark Zuckerberg en Elon Musk, die de afgelopen maanden hun vermogen met vele miljarden dollars hebben zien stijgen. De rijken rijker, ondanks (of juist dankzij) corona. Overigens niet alleen een Amerikaans fenomeen: volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib krijgt Latijns-Amerika er iedere twee weken een miljardair bij, terwijl miljoenen mensen daar door het coronavirus op de rand van de honger leven. Het deed me denken aan India, waar op het hoogtepunt van de vorige grote economische crisis het aantal miljardairs verdubbelde.

Rich Like Never Before.

Ik zeg voorlopig niet meer dat ik cynisch ben.

Lotfi El Hamidi (L.elHamidi@nrc.nl @Lotfi_Hamid ) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Tom-Jan Meeus.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 26 augustus 2020