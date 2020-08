Ratko Mladic ontkent weer alle schuld

De wegens oorlogsmisdaden en genocide tot levenslang veroordeelde vroegere Servisch-Bosnische generaal Ratko Mladic heeft opnieuw alle beschuldigingen tegen hem van de hand gewezen. Hij deed dit woensdag aan het eind van de twee dagen durende hogerberoepszaak in zijn proces. „Ik ben niet de man zoals die hier in deze zaal is gepresenteerd”, zei Mladic. Hij noemde zich slachtoffer van een complot van de NAVO. Genocide deed hij af als een „kindje van de westerse mogendheden”.

De 78-jarige Mladic maakte gebruik van zijn recht op een slotwoord. Dat deed hij in alle rust en op een kalme toon. Ten tijde van zijn eerste proces werd hij vanwege opstandig gedrag enkele keren uit de zaal verwijderd. Nu zat Mladic met alleen enkele bewakers om zich heen twee dagen uiterlijk onbewogen in de verdachtenbank. Alleen bij het betoog van de aanklager schudde hij zo nu en dan zijn hoofd.

530 dagen durend proces

Tegen Mladic die op delen van de Balkan bekendstaat als „de slager van Bosnië” was eind 2017 na een 530 dagen durend proces dat vijf jaar eerder was begonnen levenslang geëist. Het proces werd in Den Haag gevoerd bij het onder VN-vlag opererende Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen. Hier worden de resterende zaken van het in 2012 opgeheven Joegoslavië-tribunaal behandeld.

Wat ging er aan dit hoger beroep vooraf? Ratko Mladic, 'de slager van Bosnië', staat opnieuw voor de rechter

Zowel de verdediging als de openbaar aanklager gingen tegen het vonnis uit 2017 in beroep. Mladics advocaten vonden dat hij ten onrechte in staat van beschuldiging was gesteld. De aanklagers wilden op hun beurt dat Mladic ook nog eens van genocide zou worden veroordeeld bij een aanval op vijf Bosnische dorpen.

Dit had de rechtbank al wel bewezen geacht bij de door Mladic geleide aanval op de moslimenclave Srebrenica in 1995. Hierbij werden toen 8.000 Bosnische mannen en jongens weggevoerd en vermoord. Volgens de aanklager was er ook bij de aanval op de andere dorpen sprake van doelbewuste vernietiging van de daar wonende moslimbevolking.

De verdediging van Mladic zei dat de operaties van het Bosnisch-Servische leger waarbij inwoners van dorpen werden weggevoerd moesten worden beschouwd als een humanitaire actie om ziekten en epidemieën tegen te gaan. Aanklager Laurel Baig zei dat er niets humanitairs aan was. „Integendeel, het was barbaars.”

Videoverbinding niet feilloos

Vanwege coronamaatregelen werd het hoger beroep deels via niet feilloos werkende videoverbindingen gevoerd. De president van het tribunaal, de Zambiaanse rechter Prisca Matimba Nyambe, volgde de zaak vanuit een hotelkamer in Zambia. Ook andere rechters zaten elders. Eén rechter, de verdediging en de aanklagers zaten net als verdachte Mladic in de zittingzaal in Den Haag.

De uitspraak in het hoger beroep wordt ergens in 2021 verwacht.