Opnieuw tientallen arrestaties van demonstranten in Minsk

Tientallen demonstranten zijn woensdagavond op het Onafhankelijkheidsplein in Minsk gearresteerd, meldt persbureau Reuters. Het is de achttiende dag van protesten tegen de herverkiezing van president Aleksandr Loekasjenko.

Honderden mensen hadden zich verzameld voor de Rode Kerk op het Onafhankelijkheidsplein, naast het regeringsgebouw. De oproerpolitie betrad even na 19.30 uur het plein, dat ook werd afgezet. Daarop zijn arrestaties begonnen. De oproerpolitie zou tijdens de actie ook een aantal demonstranten in de kerk hebben opgesloten. Zij zouden na veertig minuten weer zijn vrijgelaten.

Volgens het Wit-Russische medium Tut.by arresteerde de politie voornamelijk mannen. De agent sleurden hen mee naar detentiewagens. Protestplakkaten en rood-witte vlaggen, het symbool van de oppositie, werden afgepakt en soms verscheurd.

Herniewde inzet

De arrestaties tonen een hernieuwde inzet van de politie tegen de demonstranten. In de eerste dagen na de verkiezingen trad de politie gewelddadig op en werden duizenden mensen gearresteerd - om dagen later weer vrijgelaten te worden. Sindsdien verliepen de demonstraties zonder veel weerstand van de ordehandhaving. Eerder op woensdag werden ook al een groot aantal demonstranten gearresteerd die onderweg naar huis waren van een vreedzaam verlopen betoging tegen het Loekasjenko-regime, melde Reuters.

Dinsdag kregen twee prominente oppositieleden, Sergei Dylevsky en Olga Kovalkova, tien dagen celstraf opgelegd. Dylevsky is het negeren van een bevel van de autoriteiten ten laste gelegd. Het is niet bekend waar Kovalkova voor is veroordeeld. Nobelprijswinnaar Svetlana Aleksiëvitsj, tevens hooggeplaatst voorvechter van de oppositie, werd woensdag ook opgeroepen om te getuigen in een strafrechtelijk onderzoek naar een „illegale poging om de macht te grijpen”. De oppositie wil onderhandelen over een vreedzame machtsoverdracht.