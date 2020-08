Opening van cultureel seizoen met verschraald aanbod

Geen buitenpodia, geen marktkramen vol culturele informatie in flyers en seizoensbrochures, geen mensenmassa’s in rijen voor theaters en musea waar de deuren één weekend lang gratis opengaan en zelfs geen vlaggen die, zoals in de vele vorige jaren, een half miljoen bezoekers de weg wijzen naar het Museumplein in Amsterdam, dat gewoonlijk dienst doet als Uitmarkt-terrein. Niets van dat alles.

Waar kijken we naar uit dit culturele seizoen?

„De feestelijke opening van het culturele seizoen zal dit jaar in de traditionele vorm niet doorgaan”, verklaart Geerte Udo, directeur van bureau amsterdam&partners, dat de Uitmarkt organiseert. „Grote festivals kunnen deze zomer niet worden georganiseerd en dat geldt dus ook voor de Uitmarkt. Het creëren van grote drukte in de openbare ruimte is nu eenmaal niet toegestaan. Er zal komend weekeinde wel een Uitmarkt zijn, maar die wordt heel anders. En helaas veel minder zichtbaar – dat moeten we met pijn in het hart accepteren. Hopelijk zal het volgend jaar weer beter gaan.”

Digitaal centraal

Het epicentrum bevindt zich ditmaal niet op het Museumplein, maar op een digitaal platform. Daar kunnen via livestreams voorstellingen en concerten worden bekeken die deels al eerder werden opgenomen. Waaronder concerten van het Nederlands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Kamerorkest, een programma van De Nationale Opera met aria’s door sopraan Eva-Maria Westbroek en bariton Thomas Oliemans en een avond met choreografieën van Lucinda Childs door Introdans, die al in februari werd vastgelegd in het Stadstheater in Arnhem. „Het culturele aanbod is wegens de omstandigheden ernstig ingeperkt”, aldus Udo. „Maar alles wat komend seizoen wél doorgaat, willen we zo goed mogelijk voor het voetlicht brengen.”

Ook het tv-aanbod is dit jaar beperkt. Omdat er op de vrijdagavond geen openingsmanifestatie zal zijn, ontbreekt dus ook de rechtstreekse tv-uitzending. Wel wordt op zaterdagavond Wende’s Kaleidoskoop uitgezonden, een speciale Uitmarkt-productie in theater Carré waarin zangeres Wende Snijders zich laat vergezellen door een hoogst uiteenlopend gezelschap – van zanger Douwe Bob tot het Nederlands Dans Theater, van sopraan Claron McFadden tot het Cello Octet Amsterdam. Maar ook die voorstelling is al eerder opgenomen.

Levend publiek

Slechts op kleine schaal biedt de komende Uitmarkt, die intussen de passende bijnaam Thuismarkt heeft gekregen, nog toegang voor levend publiek. Zo biedt theater DeLaMar openbare repetities van de musical Falsettos, terwijl zangeres Roxeanne Hazes en cabaretier Lebbis optreden in het openluchttheater in het Vondelpark.

Inmiddels ontbreekt in het programma nog één ander vast nummer: de Musical-Sing-a-Long die al sinds vijftien jaar op de zondagavond de afsluiting van de Uitmarkt vormde. Omdat men het onderling niet eens kon worden over een goed alternatief volgens de coronavoorschriften, hebben de organisatoren van dit populaire meezing-evenement zich van de Uitmarkt afgewend. Ze gaan nu op eigen kracht verder – ditmaal niet op het grote podium op het Museumplein, maar in het als intiem betitelde openluchttheater Cabrio in Soest. En niet langer onder het Uitmarkt-etiket. Ook die opnamen zijn inmiddels gemaakt, de tv-uitzending vindt plaats op de traditionele zondagavond.

Temidden van alle perikelen doet zich dit jaar één voordeel voor. Waar de Uitmarkt in het verleden menigmaal werd gehinderd door zware regenval, zullen de weersomstandigheden tijdens deze 43ste editie geen enkele rol spelen. „Voor het eerst maakt het niets uit wat voor weer het zal zijn”, beaamt directeur Udo. „Hoe slechter het wordt, hoe meer mensen digitaal en via televisie gaan kijken.”

