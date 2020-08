Oostenrijkers zien antisemitisme van hun ouders, niet dat van henzelf

Kort nadat een Syrische asielzoeker zaterdagavond de voorzitter van de Joodse gemeenschap in de Oostenrijkse stad Graz met een knuppel had bedreigd, verklaarde de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dat de man een „islamitisch motief” had. Niet alleen had de 31-jarige dader, die snel in de kraag werd gevat en bekende, vorige week al tweemaal de synagoge in Graz beklad en bekogeld. Hij had hetzelfde gedaan met een kerk, een centrum voor homo’s en lesbiennes, en een gebouw met prostituees.

Volgens Nehammer was de diagnose helder: de dader „accepteert de Oostenrijkse samenleving niet en is een radicaalislamitische, homofobe antisemiet”. Prominente Oostenrijkse politici, van regering en oppositie, benadrukten dat er „voor antisemitisme in Oostenrijk geen plaats is”. Joodse scholen en synagoges krijgen extra bewaking. De universiteit in Salzburg komt met een leerstoel ‘Wortels van het antisemitisme’. Zaterdagnacht hielden tientallen mensen een wake bij de synagoge, in de regen.

Maar deze snelle, unisono reacties hebben weinigen echt gerustgesteld. Het aantal antisemitische incidenten stijgt in Oostenrijk. In 2018 meldde het EU-agentschap voor Grondrechten in Wenen dat tweederde van de Oostenrijkse Joden niet meer met keppeltjes of andere joodse symbolen over straat durft. In mei maakte de Joodse gemeenschap bekend dat er in 2019 550 antisemitische incidenten waren geweest, 9,5 procent meer dan in 2018 en tweemaal zoveel als in 2014. Voor sommige incidenten zijn islamitische migranten verantwoordelijk, maar de meeste worden gepleegd door rechts-extremisten.

Bewaking toegezegd

Zo was de synagoge in Graz vorige week al extra bewaking toegezegd. Die had vóór de aanval van zaterdag in moeten gaan. Dat gebeurde niet. Toeval of niet: het politiebureau dat die bewaking moet doen, op 200 meter van de synagoge, is in opspraak wegens antisemitisme. Agenten stuurden elkaar nazi-memes, grappen over Hitler en de Holocaust, en rotopmerkingen over homo’s. Tegen één agent loopt een rechtszaak. De rest werkt gewoon door.

De geschorste agent had zijn hond Adolf genoemd en appte daarover. Tijdens het proces tegen hem, dat in juli begon, ontkende hij alles. De hond zou ineens ‘Idolf’ heten, naar een Ikea-stoel. Alle collega’s zeiden in de rechtszaal dat ze nooit iets hadden gemerkt van antisemitisme. In september wordt het proces hervat.

Dit toont dat sommige Oostenrijkse ordebewakers, die antisemitisme moeten helpen bestrijden, er zelf niet van verschoond zijn. Er gaan steeds meer stemmen op om, zoals in Duitsland, serieus onderzoek te doen naar de verspreiding van extreem-rechts gedachtegoed bij politie en leger.

Ook Oostenrijkse politici vertonen met enige regelmaat antisemitisch gedrag. Dat zijn meestal radicaal-rechtse FPÖ’ers. In juni publiceerde de Süddeutsche Zeitung een ranzig voorwoord van oud-FPÖ-leider Heinz-Christian Strache uit de jaren negentig voor een antisemitisch boek waarin Joden ‘machtswellustelingen’ werden genoemd. Strache zegt dat hij zich dat boek niet kan herinneren.

Vorige week werd een parlementariër in Neder-Oostenrijk, Martin Huber, tot een jaar voorwaardelijk veroordeeld omdat hij in 2014 op Hitlers verjaardag op Facebook iedereen had gefeliciteerd die op die dag jarig was. Huber beweerde dat hij niet door had wat voor dag het was, en liet het bericht jaren staan. Ondanks alle ophef erover zette de FPÖ hem pas in 2019 uit de partij. Huber, die vorig jaar een eremedaille kreeg wegens verdiensten voor de Republiek, blijft onafhankelijk volksvertegenwoordiger in het regionale parlement in Sankt Pölten.

Oorlogsverleden

Lange tijd werd Oostenrijks antisemitisme toegeschreven aan ’s lands oorlogsverleden – Hitler annexeerde Oostenrijk in 1938 en gaf ‘Austro-nazi’s’ prominente plekken in zijn vernietigingsmachine. Anders dan de Duitsers deden Oostenrijkers na 1945 weinig boete. Tot in de jaren negentig schoven ze alle schuld door naar de noorderburen: „Wij waren het eerste slachtoffer van de nazi’s”.

Na de affaire-Waldheim – de Oostenrijkse VN-chef die Wehrmacht-officier was geweest op de Balkan – en de excessen van toenmalig FPÖ-leider Jörg Haider veranderde dat. Nu probeert zelfs de FPÖ banden aan te knopen met Israël, onder meer door te wijzen op de gemeenschappelijke vijand: moslim-extremisten.

Het probleem is volgens de Weense historicus Oliver Rathkolb „dat we zó op vroeger focussen dat we te weinig oog hebben voor wat er nu gebeurt. We bespreken de vooroordelen van onze vaders, niet onze eigen vooroordelen.” In een skype-gesprek verwijt hij de conservatieve kanselier Sebastian Kurz, zelfs nu hij niet meer met de FPÖ regeert maar met de Groenen, „een steeds nationalistischer, Austria first-discours” te voeren. Kurz haalt vaak uit naar alles wat niet Oostenrijks is: de Europese Unie, vluchtelingen, moslims. Hoewel het coronavirus sinds maart niet is weggeweest uit Oostenrijk, zei de kanselier onlangs dat reizigers van de Balkan de grootste bedreiging zijn: „Het virus komt met de auto”. Plotselinge registratieplicht en tests aan de grenzen zorgden afgelopen dagen voor files van tien, vijftien uur.

Dit is de politieke context bij de aanslag in Graz: een politiek klimaat waarin ‘uitsluiten’ langzaam weer acceptabel wordt. Minister van Justitie Alma Zadic, een voormalige Bosnische vluchteling, wordt dagelijks beledigd en bedreigd. Ruth Wodak, taalkundige aan de universiteit van Lancaster, onderzocht tien jaar geleden slogans van de FPÖ over moslims en concludeerde dat ze lijken op wat er in de jaren dertig over Joden werd gezegd. Ook Rathkolb zegt: „Nu gaat het vaak om moslims, maar morgen kunnen Joden weer het mikpunt zijn. Het is dezelfde argumentatie: stigmatisering van de groep, en dan uitsluiting.”

In Frankrijk is met ongeloof gereageerd op het vandalisme dat afgelopen vrijdag is aangetroffen in het dorpje Oradour-sur-Glane. Op het gedenkteken voor de 642 dorpelingen die in 1944 door Duitse SS’ers zijn geëxecuteerd is het woord ‘martelaar’ met witte verf doorgestreept en vervangen door ‘leugenaar’. Ook is de zin aangebracht: ‘Wanneer komt de waarheid naar boven? – Reynouard had gelijk.” Vincent Reynouard is een notoire Franse neonazi en Holocaust-ontkenner. President Emmanuel Macron sprak van een ‘afschuwelijke daad’ heeft beloofd en alles in het werk te stellen om de daders te vervolgen. Oradour-sur-Glane is een symbool voor de wreedheden van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verwoeste dorp is nooit heropgebouwd; de ruïnes zijn bewaard gebleven als monument. Het antisemitisme steekt in Frankrijk regelmatig de kop op. Volgens officiële cijfers van begin dit jaar zijn in 2019 687 antisemitische incidenten vastgesteld, 27 procent meer dan het jaar tevoren.

